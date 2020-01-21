Сможет ли упразднение Госархинспекции решить проблемы строительной отрасли

Минувшая пятница многим запомнилась историей с несостоявшейся отставкой премьер-министра Алексей Гончарука. Утром того дня глава Кабмина объявил, что подал главе государства соответствующее заявление, а уже вечером президент Владимир Зеленский дал правительству второй шанс, решив не менять коней на переправе.

Примечательно, что между двумя этими событиями премьер успел провести совещание по вопросам развития и детенизации строительной отрасли страны. Там же он заявил о необходимости ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию, которая отвечает за госконтроль за всеми строительными работами в стране.

Само совещание скорее напоминало «избиение младенца», роль которого и сыграла ГАСИ. Практически все выступавшие так или иначе касались проблемы коррупции в отрасли и указывали именно этот госорган в качестве главного её источника. Назывались и конкретные фамилии тех, кто не дает строителям «расправить крылья».

Более того, некоторые представители рынка напрямую говорили о том, что инспекцию нужно разогнать, а её функции в виде выдачи разрешений на строительство и введения объектов в эксплуатацию – передать частным компаниям, которые справятся с этим куда более эффективно.

После часа такого разговора Гончарук решил ударить с плеча и сказал, что ГАСИ в ее нынешнем виде точно ликвидируют. При этом правительство должно найти оптимальную модель функционирования строительной отрасли и орган, который сменит эту порождающую коррупцию инспекцию.

Само совещание скорее напоминало «избиение младенца», роль которого и сыграла ГАСИ. Практически все выступавшие так или иначе касались проблемы коррупции в отрасли и указывали именно этот госорган в качестве главного её источника

Были ли слова премьера желанием «помахать шашкой», учитывая его подвешенное состояние, или же подобное решение созрело давно, не суть важно.

Очевидно, что вопрос ликвидации или сохранения ГАСИ не является первостепенным. Ни для кого не секрет, что в Украине практически все госорганы так или иначе были вовлечены в коррупционную деятельность. Время от времени сотрудники правоохранительных органов ловят чиновников на взятках, потом суды их штрафуют за это, а иногда даже назначают более суровое наказание.

Станет ли меньше коррупции в строительной отрасли после ликвидации ГАСИ? Почему-то возникают сомнения.

Однако совещание заставило задуматься ещё и потому, что от премьера не прозвучали ответы на куда более важные вопросы.

Одним из них, безусловно, является отсутствие стратегии развития национальной строительной отрасли хотя бы на ближайшие годы. Сейчас украинские строители существенно нарастили объемы производства. К примеру, в январе-сентябре 2019 года в стране в эксплуатацию приняли 8,3 млн. квадратных метров жилых зданий нового строительства, что на почти на 50 процентов больше показателей за аналогичный период 2018 года.

Но нужно понимать, что одним из главных драйверов развития отрасли являются средства частных инвесторов. Потому интересно, готов ли Кабмин к тому же плану Б в виде прогнозируемой многими экспертами новой спирали мирового экономического кризиса? Не повторится ли для украинцев ситуация 2008 года, после которого для многих новоселов ипотека стала неподъемным грузом?

Также на совещании с участием премьер-министра один из выступающих представителей отрасли обратил внимание на то, что уровень рентабельности отечественных строительных компаний сегодня составляет около трех процентов, что является низким показателем. К тому же строители, начиная возведение того или иного объекта, зачастую не знают, какой будет его финальная себестоимость.

Поэтому и чувствуется какая-то неопределенность и хрупкость нынешнего подъема сектора. Нет ли на горизонте грозовых туч?

Строителей, как и представителей других профессий в Украине, интересует высокая зарплата, потому озвученный на встрече средний месячный «белый» оклад в отрасли в одиннадцать тысяч гривень – это скорее приговор всем радужным планам по росту сектора в будущем

Другая важная проблема, озвученная на совещании, это отток из строительной сферы квалифицированных кадров за границу. Об этой проблеме все знают, но пока рецептов лечения болезни не озвучивают. Вряд ли ситуация кардинально изменится в случае принятия изменений в трудовом законодательстве, подготовленных Кабмином.

Строителей, как и представителей других профессий в Украине, интересует высокая зарплата, потому озвученный на встрече средний месячный «белый» оклад в отрасли в одиннадцать тысяч гривень – это скорее приговор всем радужным планам по росту сектора в будущем.

Хотя надо признать, что часть зарплат в строительной сфере выплачивается в конвертах, и некоторые категории строительных специальностей уже сейчас могут зарабатывать в родной стране ежемесячно десятки тысяч гривень.

При этом многие отечественные компании ошибочно считают, что для удержания сотрудников нужно обеспечить зарплаты «хотя бы до уровня Польши». Нужно понимать, что толкового специалиста «оторвут с руками» в любой стране мира. Кстати, Канада планирует до 2022 года принять более миллиона мигрантов со всего мира. А в Германии уже с 1 марта вступает в силу закон, который предусматривает, что неграждане Евросоюза с профильным образованием могут легально работать в стране в любой сфере, а не только там, где наблюдается дефицит работников. И зарплаты в этих странах явно повыше, чем в Польше, в которой в строительной отрасли зарплаты стартуют почти с эквивалента 900 евро в месяц.

Так что битва за рабочие руки будет серьезная: нужны какие-то быстрые и действенные шаги.

На совещании премьер в очередной раз сообщил, что в планах правительства находится снижение ставок по ипотечному кредитованию до порядка десяти процентов годовых. Это должно стать стимулом для развития рынка жилищного строительства. Но доступ к кредитным ресурсам нужен и непосредственно строительным компаниям, которые задействованы как в возведении жилых домов, так и промышленных объектов.

Кабмин планирует, что условия кредитования существенно улучшатся ближе к лету-осени этого года, но при условии, что Нацбанк и далее продолжит снижать учетную ставку.

Пока можно констатировать открытость правительства перед участниками рынка. Сам Гончарук пообещал проводить подобные встречи регулярно, а это вселяет надежду в то, что в дальнейшем Кабмин будет не только лечить экономику от коррупции путем ликвидации госорганов, но и начнет решать структурные отраслевые проблемы.

Дмитрий Шварц