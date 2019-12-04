Кабмин уволил главу правления "Надра Украины"
15:25, 04 декабря 2019Разное
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Ярослав Климович занимал должность главы правления с середины 2014 года.
Иллюстрация REUTERS
Кабинет министров Украины уволил главу правления Национальной акционерной компании "Надра Украины" Ярослава Климовича.
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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.
Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет около 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами.
100% акций "Надра Украины" принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.
Климович занимал должность главы правления компании "Надра Украины" с середины 2014 года.
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