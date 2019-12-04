Украина и прогнозы мирового кризиса: как не упасть на дно

В Украине наметилась негативная тенденция - пятый месяц подряд падает объем промышленного производства. И это каким-то «странным» образом происходит на фоне роста ВВП нашей страны.

Сам индекс промпроизводства рассчитывается для ориентира развития экономки в целом. Когда он увеличивается, это положительно сказывается на состоянии финансового рынка, сигнализирует о повышении котировок акций предприятий, а значит провоцирует заинтересованность инвесторов. А если индекс падает, то, соответственно, ожидания прямо противоположные, о чем говорят данные Госстата.

Так, спад промышленного производства в Украине в октябре в годовом выражении ускорился до 5%. При этом снижение было зафиксировано и сентябре – на 1,1%, и в августе - на 1,7%, и в июле - на 0,2%.

В ведомстве уточняют, что, «с учетом корректировки на эффект календарных дней, промпроизводство в октябре в годовом выражении упало также на 5%».

Наибольший спад зафиксирован в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 15,4%, металлургии – 11,9%, текстильном производстве – 9,4%, производстве мебели и другой продукции – 9%, резиновых и пластмассовых изделий – 6,4%.

Рост продемонстрировали лишь три отрасли: производство компьютеров, электронной и оптической продукции – 28,7%, химическая промышленность – 3,5%, фармацевтика – 1,3%.

В целом, по итогам десяти месяцев этого года, объем промпроизводства в Украине снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%.

Заместитель главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук связывает падение в Украине темпов промышленного производства с общемировым трендом.

«В ноябре промышленность упала на 5% в годовом измерении, что стало худшим показателем после восстановления из кризиса 2014-15 годов. Но если в тот период экономика Украины была скорее исключением, то на этот раз отечественная промышленность движется в общемировом тренде. У ряда наших партнеров такой провал в промышленности состоялся на несколько месяцев раньше, а связь с европейской экономикой последние годы существенно усилилась», - написал чиновник в Facebook.

По его словам, промышленная рецессия в мире является, прежде всего, следствием глобальных торговых войн. И хотя последние десятилетия в мире состоялась деиндустриализация (из-за роста важности сектора услуг и роста технологичности промышленного выпуска), такое падение в промышленности имеет потенциал существенно затормозить глобальную экономику.

Мировой спад

Ведущие фининституты и международные эксперты прогнозируют в ближайший год новую волну экономического кризиса. Она традиционно накрывает мир каждые 10 лет. Последний кризис был в 2008 году. То есть, сейчас самое время рухнуть мировой экономике. Основные причины возможного нынешнего глобального обвала – участившиеся торговые конфликты между странами. Сейчас, в первую очередь, речь идет о тарифной войне между гигантами мировой экономики – США и Китаем. Противостояние, длящееся более двух лет, только нарастет. По прогнозу банка Morgan Stanley, если США продолжат воевать с Китаем, вводя все новые и новые «защитные» пошлины, то американская экономика однозначно уйдет в рецессию. Это ждет и китайскую экономику.

Эти торговые войны тянут за собой вниз и экономику еврозоны. Основной локомотив Евросоюза – Германия – сейчас фиксирует неутешительные, практически на грани отрицательных, показатели развития, что свидетельствует о негативных тенденциях в ЕС. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала текущее развитие ситуации «тревожным», а возможный выход Великобритании из состава ЕС - одним из факторов, повлиявших на нынешнее нестабильное состояние еврозоны.

Учитывая вполне реальные риски, Международный валютный фонд в последнем обзоре ухудшил свой прогноз развития мировой экономики (до 3% с 3,4%). По мнению специалистов МВФ, - это худший показатель с 2008-2009 годов. Фонд прогнозирует снижение темпов роста экономики у почти 90% стран мира, в 2019 году они станут самыми низкими с начала десятилетия.

«В 2019 году мы ожидаем снижение экономического роста в почти 90% стран мира. Мировая экономика сейчас находится в синхронизированном спаде. Этот широкомасштабный спад означает, что темпы экономического роста в этом году упадут до самого низкого показателя с начала десятилетия», - отметила во время своего первого выступления в качестве главы Фонда Кристалина Георгиева.

Согласно индексу TIGER, который рассчитывает FT совместно с Брукингским исследовательским институтом, основные экономические показатели уже упали до минимальных уровней с весны 2016 года. При этом реальная активность как в развитых, так и в развивающихся странах утрачивает динамику, что усугубляется падением экономического доверия. Лишь относительно высокие показатели на финансовых рынках не позволяют индексу упасть до отрицательных показателей.

Возможно, промпроизводство в Украине падает соответственно неблагоприятной ситуации на внешних рынках. И по этому поводу Николайчук задается вопросами: «В таких условиях, какой должна быть стратегия отечественной промышленной политики? И нужна ли такая стратегия? А, может, стоит делать ставку на развитие услуг, учитывая тенденции «деглобализации» и ее негативные последствия, прежде всего, на промышленность?».

УНИАН обсудил ситуацию с экспертами.

Как выжить

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что для формирования выводов о динамике промышленного производства в Украине, недостаточно анализировать только общую тенденцию и сравнивать ее со странами, в которых структура промышленного производства радикально отличается от отечественной более значительной долей высокотехнологичного производства. Необходимо анализировать динамику по видам экономической деятельности и определять факторы, которые повлияли на ее формирование.

«Если проанализировать динамику промышленного производства в Украине по видам деятельности, то наибольшее падение наблюдается в металлургическом производстве, что обусловлено снижением цены на мировых рынках, и это можно утверждать, как мировой тренд, но все же основным фактором является существенное укрепление курса национальной валюты, что привело к снижению рентабельности, а в некоторых случаях - убыточности деятельности. Еще одним видом деятельности, в котором наблюдается падение, является производство табачных изделий, что обусловлено остановкой заводов, а это связано с законодательными инициативами. Однако положительная тенденция наблюдается в производстве подсолнечного масла вследствие высокого спроса в мире, азотных минеральных удобрений, после решения проблем с поставкой российской продукции, и в производстве автотранспортных средств, несмотря на низкий удельный вес. Таким образом, вывод, что тенденция падения промышленного производства в Украине является мировым трендом, не соответствует действительности. Основными причинами являются локальные, в частности, политика «дорогих денег» Национального банка, или нелепые законодательные инициативы парламента», - отмечает эксперт.

По его мнению, Украина имеет значительный потенциал для роста промышленности, однако «реализовывать его надо не льготами и дотациями из госбюджета, а путем создания равных конкурентных условий».

Доктор экономических наук, академик НАН Украины Богдан Данилишин считает, что тональность некоторых высказываний замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергея Николайчука, его публикации в Facebook насчет промышленной политики, являются, как минимум, спорными.

«К примеру, он пишет, что в отношении падения промпроизводства Украина движется в общемировом тренде. В еврозоне промпроизводство действительно снижается в 2019 году. С одной стороны, за январь-сентябрь промпроизводство снизилось в Великобритании на 0,7%, в Японии - на 1,2%, в Италии - на 1,1%, а в Бразилии - на 1,4%. С другой стороны, рост промпроизводства в Китае в январе-сентябре 2019 года составил 4,7%, в России - 2,7%, в США и Индии - 1,4%, в Канаде - 0,8%, во Франции - 0,6%. То есть, не вполне корректно утверждать, что падение промпроизводства в Украине - следование мировым тенденциям. Поэтому использованная заместителем министра фраза «промышленная рецессия в мире» - больше для «красного словца». Цифры говорят о том, что есть страны с позитивной динамикой промпроизводства, и есть страны с негативной. И совсем «умиляет» вопрос – «нужна ли нам вообще стратегия промполитики?» Надеюсь, Сергей Николайчук задает его не в надежде получить ответ, дескать, нет, не нужна Украине стратегия промышленной политики. Достаточно высокие темпы роста экономики Украины сейчас связаны с хорошей динамикой валовой добавленной стоимости в оптовой торговле и сельском хозяйстве. В промышленности же дела обстоят куда хуже – пять месяцев подряд промпроизводство падает. По сути, мы имеем некачественный рост экономики. Стоит обратить внимание, что сфера деятельности министерства, в котором Николайчук занимает высокую должность, не ограничивается торговлей и сельским хозяйством. Мне вообще непонятно, почему у нас так популярен дискурс о том, что Украина, в первую очередь, должна быть аграрной сверхдержавой, во вторую очередь - развивать сектор услуг, далее акцентировать внимание на развитии торговли, и уж потом, если получится, думать о промышленности. Промышленная политика является единственно верным стратегическим решением для достижения преимуществ в международной конкурентной борьбе. Особенно в последние два века - это всегда стратегии, которые сильно пронизаны стремлением к технологическому превосходству», - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что нереально достигнуть технологического преимущества на рынках случайным образом. Поэтому без промышленной политики и ее стратегии нельзя обойтись. В экономической истории последних полутора веков практические не было стран, в которых сохранялось длительное и устойчивое экономическое процветание без развитой промышленности. Исключения составляют лишь Гонконг и Сингапур, но триггеры их экономического роста обусловлены факторами, которых в Украине нет. Как и нет стран, которые добивались успеха, не имея промышленной политики в период трансформации национальных экономик или их перехода к новым экономическим и технологическим реалиям.

«Мне не очень приятно об этом говорить, но когда видишь «пораженческие» настроения в отношении развития национальной промышленности, то приходит следующая мысль - проведение промышленной политики потребует от отечественных элит серьезных моральных усилий. Допускаю, что те, кто декларируют отказ от промышленной политики, просто не готовы к этим усилиям. Им легче «катиться по наклонной» плоскости примитивизации и деиндустриализации экономики», - резюмировал эксперт.

Как бы там ни было, сейчас промышленное производство в Украине падает стремительными темпами. А это - показатель развития экономики в целом. Значит, она сокращается, и все это происходит на фоне надвигающейся новой волны глобального кризиса. И даже если кризис не накроет весь мир, по нам он может ударить очень серьезно. Выкарабкиваться будет трудно. Особенно в свете неспособности власти сделать ставку на стратегию развития промышленности, а не на очередные дрязги вокруг украинской земли.

Нана Черная