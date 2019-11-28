У ФК «Десна» появился финансовый консультант

Инвестиционная компания Millstone & Co будет привлекать инвестиции, направленные на развитие клуба.

Черниговский футбольный клуб «Десна», занимающий сейчас лидирующие позиции в Украинской Премьер-Лиге, в этом году подписал соглашение с Millstone & Co, по которому инвестиционная компания будет выступать финансовым советником ФК в течение сезона 2019-2020 года.

"Спорт всегда был в фокусе нашего внимания. По нашему убеждению, привлечение инвестиций в эту сферу – еще одно перспективное направление работы для Millstone & Co. У нас уже есть успешный опыт такой деятельности в Польше – там мы консультируем местные футбольные клубы. Поэтому возможность впервые применить этот опыт в Украине позволит нашей компании не только помочь в развитии ФК «Десна», но и украинского футбола в целом", - отметил управляющий партнер инвестиционной компании Millstone & Co Михаил Жернов.

Специалисты отмечают, что одна из основных проблем, с которыми сталкиваются футбольные клубы в последние годы, связана с устойчивым развитием. По их мнению, отрасль движется в том направлении, где прибыльность уже не является недостижимым понятием и при таком сценарии клубы, которые добились наибольших успехов в развитии и продаже игроков, вероятнее всего, будут иметь конкурентные преимущества.

Отметим, что Футбольный клуб "Десна" уверенно выступает в Чемпионате и Кубке Украины. Наиболее известный воспитанник «Десны» - лидер национальной сборной Андрей Ярмоленко, который на данный момент выступает в английской Премьер-лиге и защищает цвета "Вест Хэма".

Для справки:

Millstone & Co - совместная польско-украинская частная инвестиционная компания с 20-летним опытом работы, предоставляющая услуги по привлечению капитала, слияния и поглощения (M&A), управлению активами, осуществлению инвестиций, и сосредоточена в своей деятельности на Центральной и Восточной Европе.