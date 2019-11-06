"Метинвест" планирует увеличить долю на мировом рынке г/к рулона до 4,5%

Горячекатаный рулон продолжает оставаться очень востребованным товаром на мировых рынках.

"Метинвест" рассчитывает увеличить долю компании на мировом рынке горячекатаных рулонов до 4,5% после реконструкции листопрокатного цеха "1700" на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича.

Об этом сообщил директор по продажам "Метинвеста" Дмитрий Николаенко в Мариуполе.

"Новое оборудование цеха позволяет нарастить выпуск г/к рулона предприятиями группы с 3,4-3,5 миллиона тонн до 4,2 миллиона тонн", - отметил Николаенко.

По его словам, ранее доля "Метинвеста" составляла около 5%, однако объемы продаж выпускаемых группой г/к рулонов сократились в связи с закрытием мартеновских печей и других изменениях в производственном процессе.

"Теперь после реконструкции прокатного стана на заводе им. Ильича мы хотим восстановить долю "Метинвеста" на рынке горячекатаных рулонов. Мы планируем достигнуть 4,5% от общего объема мировых продаж г/к рулонов", - сказал Николаенко.

По его словам, г/к рулон продолжает оставаться очень востребованным товаром на мировых рынках: спрос на него не снижается, несмотря на падение закупок по другим видам проката.

5 ноября "Метинвест" запустил модернизированный листопрокатный цех "1700" на МММКИ. Общие инвестиции в проект составили порядка 110 миллионов долларов.

Проведенная реконструкция позволяет расширить характеристики и улучшить качество производимых на заводе горячекатаных рулонов. В частности, толщина готового листа будет составлять от 1,2 до 8 мм, а вес рулона до 25 тысяч тонн. Кроме того, после модернизации ЛПЦ плановая мощность производства выросла до 2,5 миллиона тонн г/к рулонов в год.