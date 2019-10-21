Министр экономики: "Мы на грани экономического прорыва"

Тимофей Милованов выделил четыре направления, которые интересуют людей и бизнес заграницей и которые нужно решить Украине для успешного экономического развития.

Украина имеет шанс осуществить экономический прорыв, но для этого ей нужно выполнить немало "домашних заданий".

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться", - написал министр.

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Милованов выделил четыре направления, которые интересуют людей и бизнес заграницей и которые нужно решить Украине для успешного экономического развития. Во-первых, насколько самостоятельно новое правительство принимает решение и нет ли теневого правительства, которое вступает в игру в критические моменты. Во-вторых, будет ли судебная реформа и реформа правоохранительных органов и не останутся они подконтрольны новой власти и специальным интересам, как происходило всегда. В-третьих, насколько серьезно новая власть собирается бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам банков. В-четвертых, одинаковые ли правила игры для всех. Включительно с вопросом, произойдет ли демонополизация и деолигархизация Украины, и все ли олигархи будут играть по одинаковым правилам.

"Я заверил всех в положительных ответах на эти четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так. Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть", - уверен Милованов.

Ранее УНИАН сообщал, что Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Украины в 2020 году до 3,7% с 3%, прогнозируемых ранее.