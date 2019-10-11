"Криворожсталь" и "Укртелеком" - лишь два примера успешной приватизации в истории Украины

Приватизация этих двух компаний - удачные примеры, которые стоит демонстрировать международном инвестиционном среде.

Именно эти два показательных кейса по разгосударствлению предприятий-гигантов следует принимать во внимание при подготовке широкомасштабной приватизации, которую планирует Правительство в следующем году, отмечает в своем материале "Зеркало недели".

С их помощью можно надеяться на привлечение в украинскую экономику 50 миллиардов гривень иностранных инвестиций, которое недавно проанонсировало правительство.

Издание напоминает, что права собственности на компанию "Криворожсталь" (сейчас "ArcelorMittal Кривой Рог") в 2005 году были реализованы в ходе открытого аукциона корпорации Mittal Steel. Сделка принесла государственной казне 24,2 миллиона гривень или 4,8 миллиарда долларов по тогдашнему курсу. Разгосударствление положительно повлияло и на развитие самого предприятия, которое вышло в абсолютные лидеры отрасли в Украине (на сегодня - это крупнейший в стране производитель стального проката) и стало одним из ключевых игроков на мировой арене.

Стоимость пакета акций национального лидера в сфере проводной связи и интернета "Укртелеком" во время приватизации в 2011 году составила 10,6 миллиарда гривень, что по актуальному на тот момент курсу было эквивалентно 1,3 миллиарда долларов. По условиям конкурса, покупатель взял на себя более 50 обязательств, касающихся развития предприятия после приватизации. На данный момент, с позиции покупателя, все они выполнены, отмечается в материале.

Результатом разгосударствления предприятия стал существенный рост показателей его работы. Убыточный много лет государственный "Укртелеком" превратился в прибыльную компанию.

"Если в 2011-м (до приватизации) убыток предприятия по итогам года составил 137 миллионов гривень (при том, что абонентская сеть включала в себя почти 11 млн человек), то уже через два года после приватизации компания вышла на прибыль в 139 миллионов гривень и объемы этой прибыли увеличиваются из года в год, - приводит статистику автор материалу. - По итогам 2018 "Укртелеком" показал прибыль в размере 474 миллионов гривень - и это при том, что из-за непрерывных попыток его реприватизировать предприятие находится в режиме турбулентности уже 8 лет. Впрочем, даже приведенный факт не мешает "Укртелекому" оставаться флагманом проводной связи".

Итак, приватизация этих двух компаний, - удачные примеры, которые стоит демонстрировать международной инвестиционной среде, отмечается в статье. И одновременно - подавать позитивные сигналы инвесторам, которые ожидают оздоровления бизнес-климата в Украине.

"Параллельно очень важно, что называется, не спугнуть удачу и не наломать дров. В том числе - совсем уж неуместным негативным шумом вокруг пресловутых реприватизации и национализации уже проданных и давно ставших на ноги компаний", - резюмирует издание.