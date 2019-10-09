Кабмин уволил главу Госрегуляторной службы Ксению Ляпину

Она была назначена на должность в январе 2015 года.

Кабинет министров уволил Ксению Ляпину с должности председателя Государственной регуляторной службы. Читайте такжеКабмин уволил руководителя "Украэроруха" Доценко Как сказано в сообщении на правительственном портале, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. "Правительство уволило Ляпину Ксению Михайловну с должности председателя Государственной регуляторной службы", - сказано в сообщении. Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в январе 2015 года назначил депутата Верховной Рады от партии Народный фронт Ксению Ляпину главой новосозданной Государственной регуляторной службы.

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