ProSkills: 350 подростков из Донецкой и Луганской областей учились навыкам будущего

Программу поддерживают одиннадцать международных партнеров: Европейский Союз, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Швейцарии и Японии.

25 сентября 2019, Киев. Этим летом около 350 подростков от 14 до 17 лет в 10 летних муниципальных лагерях Донецкой и Луганской областей получили навыки, которые им пригодятся не только в общении, а и при выборе своего будущего, развитии карьеры, а также для того, чтобы быть готовыми к вызовам будущего.

Большинство детей, которые приняли участие в программе ProSkills - дети-сироты, внутренне перемещенные лица и дети с инвалидностью. В летних лагерях они прошли программу по навыках 21 века: критического мышления, решения конфликтных ситуаций, а также взаимодействия в тяжелых обстоятельствах.

"Программа ProSkills - это расширение горизонтов для молодежи, которая обычно не имеет доступа к различным программам развития навыков или не может себе этого позволить в силу экономических, социальных и других причин. Фонд ООН в области народонаселения занимается каждым молодым человеком, независимо от его жизненных обстоятельств и статуса. Для нас важно, чтобы каждый молодой человек в Украине мог себя реализовать в соответствии с собственными интересами и мечтами", отметила Юлия Новак, советник по вопросам молодежи и ВИЧ Фонда ООН в области народонаселения.

Перед внедрением программы в лагерях, для преподавателей было проведено обучение. В мае 2019 года состоялся учебный семинар для 31 преподавателя и 10 руководителей летних лагерей. Участники получили методические материалы для дальнейшего внедрения в лагерях.

Педагог-вожатый Владимир Спицын, который реализовывал программу в детско-оздоровительном лагере "Жемчужина Донетчины" в Святогорске говорит, что другим вожатым было интересно и он делился с ними новыми знаниями: "Это очень хорошо помогает на первых двух днях, так как по сути вожатые и так ведут такую ​​работу - на сплочение, коммуникацию, на выявление внутренних интересов ребенка, чего он хочет, а это более расширенная программа и в этом плюс. Если раньше вожатые сами придумывали, подбирали программы, то сейчас такая программа существует и ее надо ввести для всех. В своем лагере я единственный, кто владел ею, поэтому давал небольшие курсы для других педагогов».

"Программа очень интересна даже для взрослых. Учитывая, что у нас лагерь творческого направления и была насыщенная программа, но мы собирались почти каждый день. Реакция от детей была положительной, они были готовы еще, но уже и лагерь закончился. Я иногда в своем городе встречаю детей, которые были там, и они вспоминают тренинги. Планируем в следующем году продолжать, потому что это интересно этой возрастной группе. Это общение в неформальной обстановке и познание себя", - добавила тренер программы в детском учреждении оздоровления и отдыха "Заря "в Кременной Ольга Болотина.

Программа навыков "ProSkills" была разработана экспертами Фонда ООН в области народонаселения и Министерства образования и науки Украины под руководством консультантки программы UNFPA Украины Натальи Лещук. Программа состоит из 6 блоков: коммуникация, логика и мышление, кооперация успеха, креативность, развитие карьеры, ответственность.

В летних муниципальных лагерях Донецкой и Луганской областей инициатива внедряется в рамках Программы ООН по восстановлению и построению мира, которую реализуют четыре агентства ООН: Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Программу поддерживают одиннадцать международных партнеров: Европейский Союз, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Швейцарии и Японии.