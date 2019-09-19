Кабмин полностью сменит руководство Госгеокадастра

По словам премьера, сейчас эта служба является "прогнившей" и коррумпированной.

Кабинет министров Украины на следующей неделе планирует полностью сменить руководство Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра).

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Об этом на конференции "Земля как фактор развития украинского села" заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам премьера, сейчас эта служба является "прогнившей" и коррумпированной.

"То, что там сейчас происходит, это трэш. Мы исходим из того, что там абсолютно прогнила система и работают преимущественно коррупционеры. Я лично из этого исхожу… Пока такие люди там работают, ни о каких реформах речи быть не может", - сказал он.

Гончарук отметил, что в Госгеокадастре должны работать "профессиональные и честные люди", причем правительство будет благодарно, если представители агропромышленного комплекса подскажут, кто на местах должен работать в этой структуре.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку до 1 января провести полную кадровую перезагрузку самых коррумпированных органов государственной власти, среди которых и Госгеокадастр.