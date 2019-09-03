Новая Зе-Экономика: приоритетные задачи и сроки реализации

С началом работы новоизбранной Верховной Рады и назначением правительства Украина обрела реальный шанс на реформы, грамотная реализация которых позволит совершить прорыв в национальной экономике. Уже в скором времени страну должна захлестнуть волна судьбоносных решений, имеющих все шансы изменить устоявшуюся за последние годы экономическую модель.

Об этом можно судить по итогам совещания главы государства с руководством Рады и членами Кабинета министров, которое состоялось в понедельник, 2 сентября. Зеленский назвал эту встречу «публичной точкой отсчета» – он зафиксировал основные приоритеты и задачи для правительства и парламента, ответственных за их выполнение лиц и точные сроки реализации.

«С сегодняшнего дня все идет в прошлое. Сейчас у нас есть уникальный шанс провести все необходимые реформы. Я очень этого хочу. У нас для этого есть все: есть политическая воля президента, есть большинство в Верховной Раде, есть очень настроенные работать правительство и премьер-министр. У нас сегодня нет только одного – нет времени», - сказал он, тем самым недвусмысленно дав понять, что рассчитывает на максимально быстрый результат по каждому из озвученных блоков реформ, ведь общество, вручившее новоизбранной власти огромный кредит доверия, хочет увидеть и прочувствовать результаты ее работы незамедлительно.

Коротко пробежимся по основным блокам реформ, которые, согласно озвученному Зеленским плану, должна внедрить в украинской экономике связка парламента и правительства в максимально сжатые сроки.

Внедрение рынка земли

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения и застой в сфере земельных отношений долгие годы не только сдерживали развитие отечественной экономики, но и были удобной платформой для политиканов. Одна из любимых тем популистов, с помощью которой они виртуозно играли на чувствах доверчивых украинцев, – намерение иностранных корпораций за копейки скупить отечественную землю, тем самым лишив селян основного ресурса. Однако, подобные разговоры являются не более чем манипуляцией фактами, а сама земельная реформа уже много лет как стала «перезревшим» вопросом, требующим немедленного решения.

Теперь эту пищу у лоббистов моратория отберут – Зеленский поставил правительству задачу в течение месяца разработать законопроект, отменяющий мораторий и дающий старт земельной реформе, а парламенту - принять его до 1 декабря текущего года.

«Пояснить обществу, что никто ни у кого не будет отбирать землю, модель земельной реформы направлена на развитие украинского фермерства и защиту, в первую очередь, мелкого собственника», - подчеркнул президент, добавив, что полноценный рынок земли в Украине будет введен тогда, когда люди будут к этому готовы. Ориентировочно – в середине 2020 года.

Либерализация земельных отношений и введение полноценного, прозрачного рынка земли будет способствовать притоку инвестиций в экономику, увеличению количества рабочих мест на селе и приведет к росту украинского аграрного сектора и национальной экономики в целом.

Масштабная приватизация

Уже много лет Украина заявляла о намерении провести масштабную приватизацию объектов госсобственности, однако до сих пор сподобилась на запуск продажи лишь небольших предприятий.

Эту ситуацию президент намеревается изменить коренным образом. Он поручил премьер-министру Алексею Гончаруку и министру экономики Тимофею Милованову начать подготовку крупных госкомпаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом, первый конкурс по продаже должен быть проведен не позже начала апреля следующего года.

Что касается объектов малой приватизации, то Кабмин до 1 декабря этого года должен передать не менее пятиста предприятий в Фонд госимущества для последующей продажи через систему «Prozorro. Продажи».

Кроме того, Рада уже в течение текущего месяца должна принять законопроект «Об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации». Правительство же должно сформировать новый список стратегических предприятий, которые останутся в руках государства.

Ни для кого не секрет, что именно госкомпании являются одним из главных источников коррупции. Поэтому продажа этих активов существенно урежет «кормовую базу» для нечистых на руку чиновников. Также это будет позитивным сигналом для иностранных партнеров, что государство готово создать конкурентную среду на рынке.

Стимулирование инвестиций и улучшение бизнес-климата

Для привлечения инвестиций и улучшения условий ведения бизнеса в стране Зеленский поручил парламенту до 1 октября принять закон о концессиях, а также новую редакцию закона об аренде государственного и коммунального имущества. К этой дате премьер Гончарук, глава Минфина Оксана Маркарова и глава Нацбанка Яков Смолий должны подготовить инициативы по снижению кредитных ставок для населения и бизнеса коммерческими банками.

До конца года Рада должна будет утвердить новую редакцию Трудового кодекса и закон о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине.

Другими новогодними подарками от Кабмина должны стать план по дерегуляции и приведению предоставления разрешительных документов в электронную форму, а также упрощенный порядок подключения граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям монополистов.

Важным элементом в этом блоке является создание нового правоохранительного органа – Службы финансовых расследований, которая будет заниматься экономическими преступлениями. Законопроект о её создании должен быть внесен в Раду до 1 октября, а принят – до 1 декабря.

К началу календарной зимы поставлена задача заключить договоры о распределении продукции с победителями конкурсов на пользование недрами.

Развитие энергетики и инфраструктуры

Для развития одной из стратегических отраслей экономики – энергетической - президент поручил профильному министерству до конца года подготовить лоты для получения специальных разрешений по добыче нефти и природного газа. Таким образом будет реализовываться идея об усилении энергетической безопасности страны. Учитывая нерешенный вопрос о транзите российского газа с 1 января 2020 года, эта инициатива представляется более чем разумной.

Если говорить об инфраструктуре, то от парламента президент ожидает два закона – о внутреннем водном транспорте и о среднесрочном планировании госфинансов для финансирования строительства и ремонта автодорог (оба должны быть приняты до 1 ноября).

Правительству поставлена задача до конца года провести пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов «Ольвия» и «Херсон» и подготовить план реструктуризации «Укрзализници», который поможет либерализировать рынок локомотивной тяги и увеличить прозрачность деятельности компании.

Детенизация экономики, противодействие рейдерству и контрабанде

В планах Зеленского значится также борьба с теневой экономикой.

Для этого он хочет, чтобы до 1 октября был разработан и внесен законопроект об усилении госгарантий по защите собственности и противодействии рейдерству. Этот нормативно-правовой акт должен внедрить автоматический мониторинг рисковых транзакций, дополнительное подтверждение регистрационных действий, усовершенствование работы и усиление госреестров.

Борьбой с контрабандой должна заниматься Государственная таможенная служба, работу которой нужно запустить до 1 декабря. Президент подчеркнул, что в этой структуре не должны работать «все старые коррупционеры». Также руководство обновленной таможни до конца этого года должно обеспечить быстрое и прозрачное таможенное оформление товаров и запустить систему «единое окно». Задача Верховной Рады – до 1 октября принять закон об уполномоченных экономических операторах.

Для детенизации экономики глава государства предлагает до 1 октября внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря, а до 1 декабря эти инициативы должны быть утверждены Радой. Также Зеленский планирует сузить сферы неформальной занятости, увеличив ответственности за теневое ведение хозяйства.

Помимо описанных выше реформ, уже до зимы Кабмин должен осуществить полный аудит государственных реестров и упорядочить их, что станет толчком для реализации инициативы президента «государство в смартфоне». Для начала реформы финансового сектора Рада в течение месяца должна принять закон о консолидации госрегулирования рынков финансовых услуг («сплит»), предполагающий ликвидацию Нацкомфинуслуг и передачу ее функций Нацбанку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В завершение своего послания Зеленский дал понять, что в реализации данных инициатив рассчитывает на поддержку всех политсил в парламенте, однако, даже при отсутствии единства в сессионном зале, «слуги народа» могут справиться и своими силами.

«К сожалению, не все партии хотят работать ради общества. Но я думаю, что мы найдем подход. А не найдем – тогда будем принимать законы сами, потому что мы обещали нашим избирателям», - сказал он.

Озвученные планы можно было бы назвать наполеоновскими, если бы не одно «но» – многие из них ранее озвучивались предыдущей властью, однако, из-за отсутствия политической воли, так и не были приняты. Теперь такой помехи нет – у президента есть монобольшинство в парламенте и лояльный Кабмин, которые, несомненно, поддержат инициативы президента и будут способствовать скорейшему принятию важных для страны решений.

Дмитрий Шварц