Табачный контрафакт серьезно ударил по доходам госбюджета Украины - Минфин

План по доходам от акциза недовыполнен на четверть, по табачному акцизу – на треть. Причина - миллиардные объемы производства "табачной продукции неизвестного происхождения".

За первые 7 месяцев 2019 г. доходная часть государственного бюджета Украины выполнена лишь на 97,4%. Об этом сообщает Министерство финансов Украины на своем официальном сайте.

Недовыполнение связывают в том числе с укреплением курса гривны, льготами по некоторым импортным товарам и торговыми проблемами с Росcийской Федерацией.

Из всех основных налогов государственного и местного бюджетов наиболее проблемным оказался акциз на табачные изделия. В целом план по акцизному налогу (по товарам, произведенным в Украине) выполнен на 76,8%, а непосредственно по табачному акцизу, по данным Госказначейства, - еще меньше - лишь на 66%.

При этом заказ предприятиями акцизных марок для производства табачных изделий резко упал - на 39%.

В Минфине признали: ключевая причина резкого падения доходов госбюджета от табачного акциза – «изготовление и продажа контрафактной продукции и продукции неизвестного происхождения».

Выводы Министерства финансов подтверждают и данные "Кантар Украина", которая на регулярной основе ведет мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями: в 2019 г. доля нелегального сектора табачных изделий превысила 6,5% и продолжила расти. В денежном исчислении нелегальная доля рынка составляет около 4,6 млрд. гривен потерь для госбюджета ежегодно.

Более 70% нелегального рынка – это, как заявил Минфин, «продукция неизвестного происхождения». Как ранее заявлял эксперт по контролю над табаком Костантин Красовский, имеются в виду сигареты без акцизных марок, с маркировкой For Duty Free Only. В основном такая продукция выходит под брендами Marvel и Compliment производства Винниковской табачной фабрики.

Как сообщалось ранее, Винниковская (она же – Львовская) табачная фабрика за предыдущие три года не купила ни одной акцизной марки для производства сигарет, но за этот же период произвела более 5 млрд. сигарет.

4 июля 2019 года Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски на Винниковской табачной фабрике. Как сообщает РБК-Украина, фабрику подозревают в махинациях с табачным акцизом и контрабанде сигарет в Евросоюз. По подсчетам экспертов, на подобных теневых схемах госбюджет теряет более 4 млрд. грн. ежегодно.

Еще в феврале 2019 г. журналисты программы «Стоп Коррупции» опубликовали расследование по незаконной торговле табачными изделиями. Расследование подтверждает факты уклонения от уплаты налогов Винниковской табачной фабрикой. Также в рамках расследования была проведена экспертиза Национального института судебных экспертиз, которая показала, что и легальные сигареты Винниковской табачной фабрики и аналогичные сигареты без акцизных марок и с пометкой For Duty Free Only изготовлены на одном и том же оборудовании.