Продаем производственную площадку в Днепре!
Друзья, рады сообщить, что мы открываем продажу производственного комплекса в индустриальном районе города Днепр. Завод находится по адресу: ул. Любарского, 98. Этот участок площадью 11000 м2 с помещениями на 3641,37 м2 полностью готов к запуску производства с удобными цехами, бытовками и офисом.
Подробнее о комплексе
Завод предназначен для изготовления металлопластиковых конструкций. Основную часть его территории составляют производственные помещения площадью 2704,3 м2. Они включают 5 цехов, механическую мастерскую и компрессорную.
Большая часть территории отведена под склады – они занимают 167,97 квадратных метров. Складской комплекс включает помещения для хранения комплектовки, фурнитуры и ГСМ. Также здесь находится просторная бытовка для персонала площадью 80 м2, где работники смогут комфортно переодеваться, хранить вещи, обедать.
Офисная часть завода находится рядом с подъездными путями. Это 16 кабинетов различной планировки, которые занимают 461,7 квадратных метров. Тщательно продумана и практичная сторона вопроса. В офисе есть 3 санузла и гараж на 187,7 м2.
Инфраструктура завода также включает:
- Пост охраны для наблюдения за безопасностью
- Собственную подстанцию для бесперебойного электрического питания
- Заправку для служебных машин
- Станцию водоподготовки для очистки водопроводной воды
- Бункер – на всякий случай
Это Оптимальный вариант для тех, кто планирует купить производственное помещение «под ключ». Производственная площадка на Любарского, 98. Объединяет в себе:
функциональность, комфорт и выгодную стоимость!
Преимущества покупки участка у нас
- Удачное расположение – завод находится в индустриальном районе, недалеко от Центрального и Усть-Самарского мостов, имеет несколько удобных подъездных путей.
- Продуманная планировка – офис и парковки расположены возле въезда, производственные цеха, бытовые и технические помещения утоплены вглубь.
- Комфортная инфраструктура на территории – 6 парковок, своя подстанция, гараж, охранный пункт, удобные бытовые помещения для персонала.
Заинтересовало наше предложение? Свяжитесь с представителем завода для обсуждения деталей:
Диброва Данил
Тел. +38067-622-77-98
E-mail: dibrova.steko@gmail.com