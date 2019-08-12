Продаем производственную площадку в Днепре!

Это Оптимальный вариант для тех, кто планирует купить производственное помещение «под ключ».

Друзья, рады сообщить, что мы открываем продажу производственного комплекса в индустриальном районе города Днепр. Завод находится по адресу: ул. Любарского, 98. Этот участок площадью 11000 м2 с помещениями на 3641,37 м2 полностью готов к запуску производства с удобными цехами, бытовками и офисом.

Подробнее о комплексе

Завод предназначен для изготовления металлопластиковых конструкций. Основную часть его территории составляют производственные помещения площадью 2704,3 м2. Они включают 5 цехов, механическую мастерскую и компрессорную.

Большая часть территории отведена под склады – они занимают 167,97 квадратных метров. Складской комплекс включает помещения для хранения комплектовки, фурнитуры и ГСМ. Также здесь находится просторная бытовка для персонала площадью 80 м2, где работники смогут комфортно переодеваться, хранить вещи, обедать.

Офисная часть завода находится рядом с подъездными путями. Это 16 кабинетов различной планировки, которые занимают 461,7 квадратных метров. Тщательно продумана и практичная сторона вопроса. В офисе есть 3 санузла и гараж на 187,7 м2.

Инфраструктура завода также включает:

Пост охраны для наблюдения за безопасностью

Собственную подстанцию для бесперебойного электрического питания

Заправку для служебных машин

Станцию водоподготовки для очистки водопроводной воды

Бункер – на всякий случай

Это Оптимальный вариант для тех, кто планирует купить производственное помещение «под ключ». Производственная площадка на Любарского, 98. Объединяет в себе:

функциональность, комфорт и выгодную стоимость!

Преимущества покупки участка у нас

Удачное расположение – завод находится в индустриальном районе, недалеко от Центрального и Усть-Самарского мостов, имеет несколько удобных подъездных путей.

Продуманная планировка – офис и парковки расположены возле въезда, производственные цеха, бытовые и технические помещения утоплены вглубь.

Комфортная инфраструктура на территории – 6 парковок, своя подстанция, гараж, охранный пункт, удобные бытовые помещения для персонала.

Заинтересовало наше предложение? Свяжитесь с представителем завода для обсуждения деталей:

Диброва Данил

Тел. +38067-622-77-98

E-mail: dibrova.steko@gmail.com