Эмбарго на минудобрения из РФ – это победа в сражении, но не войне - анализ

Прошел лишь месяц, как начало действовать эмбарго на товары из РФ в Украину, а на рынке минеральных удобрений уже чувствуется сопротивление, создаваемое огромным лоббистским ресурсом производителей удобрений из РФ.

Об этом пишет «Зеркало Недели» в материале «Эмбарго – не панацея», анализируя санкции Кабинета министров Украины, введенные 15 мая 2019 года, и их влияние на ситуацию в украинской химической промышленности.

«Доходит до того, что аграриев уговаривают не спешить с приобретением украинской химической продукции, а советуют дождаться появления на рынке российской», - отмечает ЗН.

Автор материала отмечает, что отмена санкций в ближайшее время маловероятна, так как новое правительство не пойдет на отказ от бюджетообразующей отрасли с экспортными возможностями, десятками тысяч рабочих мест по всей территории страны вплоть до прифронтовых территорий и официальными зарплатами.

Издание сообщает, что в результате ограничительных мер Кабмина в 2018-2019 годах, первым освободился от оккупации украинский рынок азотных удобрений.

«Сработала заградительная пошлина (действовала с апреля 2018 г.), за которой последовало решение СНБО о блокировании поставок азотных удобрений из РФ», - пишет ЗН. «В 2017 году, когда не было действенных ограничений, российские производители завезли в Украину 1,6 млн тон азотных удобрений, а за 2018 г. – только 436 тыс. тон».

«И никакого дефицита на рынке, вопреки страшилкам лоббистов российских корпораций. Примерно 4,1 млн тон было потреблено в 2017 и 2018 гг. Зато импорт «просел» на 0,9 млн. тон (с 2,4 до 1,56 млн тон), которые и были компенсированы украинскими заводами», - сообщает ЗН.

«Фактически, лишь заставив потесниться производителей из РФ, простаивающая химическая отрасль Украины ожила. Запустился «Днепразот», который уже сейчас отправляет свою продукцию на экспорт, хоть и не в больших количествах – 20 тыс. тон карбамида в месяц. Вышли на проектную мощность черкасское ПАО "Азот" и ПАО "Ривнеазот". Заработало даже ПАО "Северодонецкое объединение Азот", расположенное в прифронтовой зоне», - говорится в материале.

Автор также отмечает, что 1 августа Антимонопольный комитет Украины провел заседание, на котором рассматривал возможные злоупотребления монопольным положением предприятий холдинга OSTCHEM Дмитрия Фирташа. «Интересно, что расследование АМКУ в отношении крупного украинского производителя минеральных удобрений активизировалось именно на фоне санкций Кабмина на удобрения из РФ», - говорится в статье.

Издание отмечает, что все промежуточные достижения отрасли пока что носят временный характер, потому что российская продукция, благодаря специально выстроенной логистике, попадает на украинский рынок через страны, которые не обладают для этого ни мощностями, ни дешевым сырьем».

«Экспорт удобрений из Грузии в Украину в два раза превышает производственные мощности Грузии, экспорт из Литвы в Украину в первом квартале 2019 г. составил ровно столько, сколько импорт из РФ в Литву. Непонятно откуда берутся излишки удобрений у Болгарии и Румынии для поставок в Украину. Это все страны нетто-импортеры удобрений, а значит – российские корпорации, для которых победа в войне за украинский рынок является принципиальным вопросом, обходят пошлины и даже эмбарго Кабмина, используя для поставок третьи страны», - пишет ЗН.

Автор считает, что если Украина не продолжит защищаться, то РФ очень скоро вернет себе украинский рынок, обойдя эмбарго, и показав, что украинское государство фактически безоружно против торговых манипуляций российских производителей.

По данным издания, эксперты предлагают либо вводить пошлины против продавцов с нерыночной ценой на сырье (что отчасти уже предпринималось в отношении минеральных удобрений из РФ), либо квотировать рынок по отдельным странам.

Издание также отмечает, что АМКУ отложил принятие окончательного решения о возможном принудительном разделении азотного бизнеса OstChem на 8 августа. Возможное решение может серьёзным образом повлиять на расстановку сил на рынке минеральных удобрений Украины.