В ЕврАзЭС приостановили антидемпинговые пошлины на украинские стальные колеса

Решение вступает в силу через 30 дней после опубликования и действует до 1 июня 2020 года включительно.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) временно приостановила действие антидемпинговых пошлин на украинские стальные цельнокатаные колеса в размере 34,22%, сообщается на сайте комиссии.

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Отмечается, что такая мера вводится в рамках проведения повторного расследования, которое начато Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 13 июня нынешнего года. Решение вступает в силу через 30 дней после опубликования и действует до 1 июня 2020 года включительно.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Коллегия Евразийской экономической комиссии (наднациональный орган Евразийского экономического союза) приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на украинские стальные цельнокатаные колеса сроком на 5 лет в размере 4,75% от таможенной стоимости. Впоследствии пошлина была увеличена до 34,22%.

Основным украинским поставщиком колес является украинская трубно-колесная компания "Интерпайп".

"Интерпайп" – компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим в мире по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.