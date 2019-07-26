Замедление мировой экономики. Риски для Украины

Мировая экономика все никак не может выйти из зоны турбулентности. Ее темпы роста оставляют желать лучшего. Главные причины глобального тормоза развития – бесконечные торговые войны, особенно между такими гигантами, как США и Китай, рост долговой нагрузки в европейской зоне, процесс выхода Великобритании из Евросоюза. Учитывая эти факторы, международные аудиторы который квартал подряд дают негативные прогнозы на перспективу.

Неутешительные прогнозы

Так, Международный валютный фонд в третий раз за нынешний год снизил оценку мирового ВВП. В обзоре «Перспективы мировой экономики» говорится, что снижение прогноза на 2019 год вызвано негативными неожиданными изменениями роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Причем прогнозы ухудшены, несмотря на укрепление цен на нефть.

«Рост мировой экономики является вялым и неустойчивым, но так не должно быть, поскольку это, отчасти, вызвано ущербом, наносимым самим себе некоторыми странами. Динамика в мировой экономике сдерживается продолжительной неопределенностью относительно экономической политики, поскольку, несмотря на недавнее перемирие в торговых спорах между США и Китаем, напряженность в сфере торговли остается повышенной. В области технологий возникла напряженность, которая угрожает глобальным цепочкам поставок технологической продукции. А перспективы «Брекзита» без достижения договоренности увеличились», - говорится в отчете.

Более резок в своей оценке мировой экономики Всемирный банк. В его последнем докладе говорится, что темпы экономического роста в мире находятся на самом низком уровне за последние три года. И хотя положение дел стабилизируется, динамика дальнейшего развития ситуации неустойчива и подвержена серьезным рискам.

«Показатели международной торговой и инвестиционной активности были ниже ожидавшихся в начале года. Да и экономическая активность в ведущих промышленноразвитых государствах, особенно в странах зоны евро, а также в некоторых крупных странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, оказалась слабее ранее ожидавшейся», - отмечается в докладе ВБ. Но при этом подчеркивается, что «в будущем году темпы роста экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, как ожидается, ускорятся, поскольку потрясения и неопределенность, с которыми ряд стран столкнулись в конце прошлого и начале нынешнего года, останутся позади».

В банке не исключают, что неустойчивую динамику может нарушить ряд рисков: дальнейшая эскалация торговых споров между крупнейшими экономическими державами мира, новый всплеск финансовой турбулентности в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, а также более резкий, нежели сейчас прогнозируется, спад темпов экономического роста в крупных странах. Особую озабоченность ВБ вызывает замедление темпов роста мировой торговли до самого низкого уровня за десять лет, прошедших после финансового кризиса, а также падение уровня предпринимательской уверенности.

Авторы доклада предупреждают: поскольку экономический рост является важнейшим условием сокращения масштабов бедности и повышения общего благосостояния, странам с формирующимся рынком и развивающимся странам необходимо укреплять имеющиеся у них механизмы защиты от внезапного ухудшения экономической конъюнктуры.

Указывается в докладе и еще один негативный фактор - рост в мире уровня долгов. «Многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны прибегали к крупным заимствованиям, и сокращение государственной задолженности, которого они, ценой немалых усилий, смогли достичь до мирового финансового кризиса, теперь сошло на нет. К 2018 году задолженность стран с формирующимся рынком и развивающихся стран выросла, в среднем, на 15 процентных пунктов и достигла 51 процента ВВП», - говорится в докладе ВБ.

Проведенный Всемирным банком анализ показывает, что для достижения целей в области развития к 2030 году странам с низким и средним уровнем дохода будут ежегодно необходимы инвестиции в объеме от 640 млрд долларов до 2,7 трлн долларов. Выйти из ситуации поможет осмотрительное расходование госсредств.

Тем не менее, чрезмерный уровень задолженности чреват серьезным риском. Даже в условиях низких процентных ставок, задолженность может достичь экономически неприемлемого уровня. Если правительство несет большие расходы по обслуживанию обязательств, то оно направляет меньше средств на решение других важных задач. Кроме того, при высоком уровне задолженности, инвесторы и потребители не исключают, что для сокращения бюджетного дефицита правительство может, в конечном счете, поднять налоги. А это вынуждает бизнес и потребителей снижать свои расходы. Наконец, в самых крайних случаях повышенная долговая нагрузка может привести к дефолту и экстренным антикризисным мерам.

Совет Всемирного банка правительству каждой страны - необходимо найти «золотую середину». Ну, а тем, кто прибегает к заимствованиям, имеет смысл наладить более эффективное управление долгом и сделать процесс привлечения заемных средств прозрачнее.

К развивающимся странам, которые первыми рискуют упасть в кризисную пропасть, относится и Украина. Что же ждет нашу страну в ближайшей перспективе?

Упасть нельзя подняться

Эксперты считают, что Украина не останется в стороне от глобальных тенденций, но особого негатива ждать не стоит. Также есть возможность, приняв определенные меры, избежать тяжелых последствий возможного кризиса.

«Проблема замедления темпов роста мировой экономики - не новость. О негативном влиянии «Брекзита» и торговых войн между США и Китаем говорится давно, и эти вопросы остаются нерешенными. Думаю, что выход Британии из ЕС нашей страны особо не коснется, хотя Европейский центральный банк уже пересмотрел прогноз роста ВВП еврозоны в сторону снижения. Но основного реципиента наших работников и торгового партнера Украины - Польши - это снижение оценок не затронуло. А вот ситуация с торговой войной между КНР и США может ухудшить наши позиции на рынке стали и железорудного сырья. Китай - важный потребитель стального проката и фактически сейчас именно эта страна устанавливает цены на сталь. Если спрос в КНР на этот продукт упадет, то обвалятся цены на мировых рынках, что является негативом для Украины», - отметил финансовый аналитик Виталий Шапран.

Вместе с тем, по его словам, МВФ пересмотрел свои прогнозы по глобальному ВВП несущественно, выписанные им риски могут и вовсе не проявиться. А главный будущий риск для Украины - затягивание формирования правительства и получения финансирования МВФ. «Риски есть всегда, но, похоже, в этот раз черные лебеди облетят Украину стороной», - резюмировал эксперт.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин считает, что оценки рисков для глобальной экономики - противоречивые. Много говорится о том, что в результате торговых войн мировая экономка сможет снизить темпы роста, но, вместе с тем, в последнее время постоянно проводятся по этому поводу очередные раунды переговоров – между США и Китаем, между США и Европейским Союзом.

«Поэтому не думаю, что в ближайшее время будет активно разворачиваться противостояние. Хотя то, что оно началось и периодически возобновляется, говорит о том, что мы имеем дело не просто с отдельного рода торговыми ограничениями и войнами, а с очередными попытками передела политических и экономических реалий. Ведь торговля является составляющей основ миропорядка. Китай достаточно агрессивно выходит на новые рынки, чтобы потеснить Африку и Азию, особенно Центральную. Скорее всего, тенденция усиления присутствия Китая будет нарастать, и это не будет приветствоваться развитыми странами, в первую очередь, США. Но скорее, в ближайшее время не будет новой эскалации, риски не будут нарастать. А волны противостояния будут продолжаться. Однако они не окажут решающего влияния на глобальное развитие экономики», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Украина в «торговые» разбирательства не вовлечена. Ее основной торговый партнер – ЕС. А в отношении Европейского Союза пока никаких кардинальных изменений на глобальном уровне не произошло. В контексте Евросоюза более важно, чтобы будет после «Брекзита». Скорее всего, с Британией нашей стране придется проводить новые торговые переговоры. Но на данный момент Украина находится в стороне от основных противостояний. Более того, торговля Украины с Китаем расширяется. И это – позитивный фактор.

«Показателен пример стран Юго-Восточной Азии, прежде всего Вьетнама и Таиланда. В результате дополнительных пошлин на китайские товары производители и экспортеры ряда других стран Юго-Восточной Азии сумели нарастить собственный экспорт, в частности, в североамериканские страны, что подтверждает – государства должны быть готовы занимать те ниши, которые, по тем или иным причинам, высвобождаются. В ближайшие полгода нет оснований говорить о том, что на рынках произойдут кардинальные изменения, которые негативно коснутся Украины. Но нужно помнить, что наша страна экспортирует полу-сырьевые товары, или с низко добавленной стоимостью. Для устойчивости перед глобальными вызовами и для надежности это является отрицательным фактором. Нужно целиком использовать «торговую передышку» в мировой экономике, чтобы найти для себя новые ниши и попытаться улучшить инвестиционный климат, благодаря чему придут к нам и заработают новые технологии», - прокомментировал ситуацию эксперт.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский акцентирует на том, что темпы роста экономики Украины продолжают быть зависимыми от мировой конъюнктуры на основные виды своего экспорта, которые, в большинстве своем, являются сырьевыми. Хотя за последние годы наблюдается положительная тенденция в сторону увеличения продукции с более высокой добавленной стоимостью, ее доля остается недостаточной, чтобы существенно влиять на внешнеэкономическую деятельность.

«Ухудшение ситуации на мировых рынках непосредственно повлияет на ситуацию в Украине. В частности, свертывание темпов экономического роста мировой экономики уменьшит спрос на продукцию металлургии и, как результат, снизит объемы валютной выручки и ухудшит внешнеэкономическое торговое сальдо нашей страны. Негативные последствия могут также усилиться из-за необходимости значительных государственных выплат по внешним обязательствам. Однако, есть факторы, свидетельствующие, что последствия не будут такими катастрофическими, как в 1998 и 2008 годах. В частности, это значительно лучшие макроэкономические показатели, отсутствие «пузырей» на отдельных рынках (к примеру, на рынке недвижимости), более стабильная банковская система. Однако, Украина должна быть готова к любому негативу и иметь план действий. В частности, давно существует необходимость принятия Доктрины экономической безопасности, в которой нужно расписать те риски, с которыми может столкнуться страна в ближайшие годы, а также шаги, которые обеспечат предупреждение или минимизацию проблемных последствий в случае негативных сценариев для экономики Украины», - подытожил эксперт.

Судя по прогнозам отечественных экспертов, ближайшие полгода лихорадить экономику Украины не должно. А вот подготовиться к возможным вызовам в дальнейшем - необходимо. Этим и следует заняться будущему правительству, состоятельность которого напрямую зависит от нового состава парламента.

Нана Черная