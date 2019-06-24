АМКУ необходимо защитить от нападок и обеспечить безопасность его рабочих – эксперт

Глава АМКУ Юрий Терентьев подтвердил – случаи давления на комитет имеют место.

Для работников Антимонопольного комитета Украины, который активизировался за последние годы, существует потенциальная угроза жизни и здоровью из-за расследования АМКУ злоупотреблений на миллиарды и штрафов компаниям на сотни миллионов гривен.

Как сообщает "5 канал", ежегодно комитет выносит 6,5 тыс. решений, исследует около 300 заговоров на торгах и проводит расследования по 30 делам национального уровня. Общий экономический эффект от деятельности АМКУ вырос с $50 млн в 2016 году до $150 млн в 2018-ом. Несмотря на это, он поддается критике от несогласного с решениями комитета бизнеса, говорится в расследовании.

По словам директора института социально-экономической трансформации Ильи Несходовського, сейчас пришло время задуматься о безопасности работников АМКУ.

"Надо защищать Антимонопольный комитет, членов Антимонопольного комитета от давления и возбуждать уголовные дела от тех участников, которые распространяют ложную информацию", – подчеркнул он.

Глава АМКУ Юрий Терентьев подтвердил – случаи давления на комитет имеют место.

"Есть случаи и, скажем так, личного давления, и прямого, и косвенного. Я получал информацию от наших сотрудников, им звонили, угрожали. Мы информировали Службу безопасности Украины о таких фактах", – уточнил Терентьев.