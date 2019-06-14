АМКУ внедряет мировые стандарты обеспечения прав субъектов расследования – Терентьев

Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев в эфире телеканала "112 Украина" рассказал о новшествах в деятельности ведомства.

"В своей деятельности мы вводим мировые, скажем так, стандарты обеспечения процессуальных прав субъектов. То есть, если в отношении определенного бизнеса начинается расследование, то наиболее эффективным способом с одной стороны избежать обвинений в коррупции, с другой стороны избежать политического или иного давления, это делать публично и открыто те действия, к которым мы прибегаем", – сообщил Терентьев.

Еще одним изменением к подходу в работе антимонопольного комитета стало, по словам Терентьева, донесение до бизнеса четкой позиции АМКУ о том, какие действия бизнеса комитет осуждает, а не слепое штрафование участников рынка.

"Если раньше, к сожалению, из решений Антимонопольного комитета не всегда было понятно, что именно Антимонопольный комитет осуждает, какое именно позитивное поведение мы хотим сформировать у большого бизнеса или, например, энергетических компаний, или химии, или транспорта, аэропортов, и что именно мы хотим видеть. И поэтому мы начали, формировать четкий понятный подход в решениях и, скажем так по простому, начали называть проблему такой, какова она есть на самом деле. То есть не прятать ее, не искать более простой способ оштрафовать субъект, а выполнять более сложную задачу – показать, что именно Антимонопольный комитет осуждает", - сообщил глава АМКУ.

В качестве примера Терентьев привел ситуацию на рынке светлых нефтепродуктов. "Когда мы видели, что цены на автозаправочных станциях, на стелах везде одинаковы. Шесть основных игроков сегмента импортного топлива поддерживали в течение почти годового периода одинаковые цены на стелах. При этом котировки Platts (котировки рынка нефти), достаточно интенсивно изменялись в сторону преимущественно падения. То есть мы видели, что когда немного дорожает нефть, бензин одновременно повышался в цене и цены стабилизируются на полностью одинаковом уровне. Когда он уменьшается - ничего не происходит", – рассказал Терентьев.

После проведения расследования решение АМКУ и его одобрения со стороны судебной системы, ситуация изменилась.

"Сейчас мы видим, что если раньше шесть основных игроков (сети автозаправочных станций, – ред.) придерживались одинаковой ценовой политики, то месяц назад мы приняли новое решение и только три из них, скажем так, поддерживают подобную коммерческую практику. И это только один пример, когда четко сформулированное понимание проблемы антимонопольным комитетом приводит к тому, что субъекты начинают менять свою деятельность, поскольку никто, по крайней мере мало субъектов, сознательно хотят быть правонарушителями", – резюмировал глава АМКУ.