Конституционный Суд закрыл дело о приватизации "Укррудпрома"

Оспариваемый закон 2004 года исчерпал свое действие.

Большая палата Конституционного Суда Украины решила закрыть конституционное производство по делу о приватизации в 2004 году государственной компании "Укррудпром".

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Как сообщает пресс-служба суда, соответствующее определение было принято 28 мая на основании того, что производство не относится к полномочиям Конституционного Суда.

"Исследовав материалы дела, Большая палата Конституционного Суда Украины установила, что конституционное производство по этому делу подлежит закрытию, поскольку оспариваемый закон исчерпал свое действие, а, следовательно, не может рассматриваться относительно соответствия Конституции Украины", - сказано в сообщении.

В суде отметили, что решение о закрытии конституционного производства по этому делу вынесено с учетом предыдущих юридических позиций Конституционного Суда Украины, высказанных им, в частности, в решении от 23 июня 1997 года, постановлениях от 1 октября 2002 года и от 21 ноября 2007 года, в которых указывается, что нормативно-правовые акты, которые исчерпали свое действие, не могут рассматриваться относительно соответствия Конституции Украины, то есть это вопрос неподведомствен Конституционному Суду Украины.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Большая палата Конституционного суда Украины начала рассматривать вопрос об открытии конституционного производства о законности приватизации "Укррудпрома" на основании обращения 54 народных депутатов.

Верховная Рада 9 апреля 2004 года приняла Закон "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром". От приватизации всех пакетов акций предприятий, которые входили в состав ГАК, в государственный бюджет поступило 1,4 миллиарда гривень.

В настоящее время большинством высокоприбыльных горнорудных предприятий страны владеют группы "Метинвест" и "Смарт-холдинг".

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Ранее механизм приватизации предприятий "Укррудпрома" неоднократно критиковался экспертами и парламентариями, а также государственными ведомствами.