Российский бизнесмен, владелец ЛАЗа, судится за право въезда в Украину

Игорь Чуркин в своем иске просит суд отменить постановление СБУ о запрете въезда в Украину сроком на 5 лет.

Российский бизнесмен Игорь Чуркин оспорил в Окружном административном суде Киева запрет СБУ на въезд ему в Украину.

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Об этом говорится в сообщении Судебной власти Украины.

Истец в своем иске просит суд признать противоправным и отменить постановление СБУ о запрете въезда в Украину гражданину России Игорю Анатольевичу Чуркину сроком на 5 лет.

Также Чуркин просит суд обязать СБУ сообщить Государственной пограничной службе об отмене соответствующего постановления.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по делу", - отмечается в сообщении.

Как пишет liga.net, согласно реестру юридических лиц, Чуркин является собственником больше двух десятков компаний в Украине. В частности, ему принадлежит Львовский (ЛАЗ) и Днепровский (ДАЗ) автобусные заводы, центр конструкторского бюро ЛАЗ, компания Мотор Сити Нова и львовское агентство недвижимости Марк Захид.

ЛАЗ прекратил свое функционирование в октябре 2014 года. В 2015 году прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконного завладения имуществом ЛАЗ, а в Верховной Раде появились инициативы национализации завода.

В феврале 2018 года Львовский горсовет внес в повестку дня заседания горсовета вопрос о возобновлении работы Львовского автобусного завода и выкупа 240 его объектов имущества.