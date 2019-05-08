Миллион на День Победы: "Укрлендфарминг" выделил средства для поздравления ветеранов

За счет агрохолдинга в селах заранее отремонтировали мемориальные комплексы, памятники, приобрели венки для памяти погибших, а к дням чествования 8 и 9 мая ветераны получат подарки от группы компаний.

Около миллиона гривень на поздравления ветеранов Второй мировой войны с Днем Победы выделил крупнейший в Украине агрохолдинг по размерам земельного банка, группа компаний "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка.

Предприятия агрохолдинга "Укрлендфарминг" ежегодно поздравляют ветеранов Второй мировой войны с Днем Победы. В этом году компания выделила сельским советам и ОТГ в 20-ти областях Украины около миллиона гривень для предоставления материальной помощи ветеранам войны и для проведения торжеств. За счет "Укрлендфарминг" в селах заранее отремонтировали мемориальные комплексы, памятники, приобрели венки для памяти погибших, а к дням чествования 8 и 9 мая ветераны получат подарки от группы компаний.

"С каждым годом людей - живых свидетелей, участников событий Второй мировой войны - остается среди нас все меньше. Их истории являются напоминанием потомкам о необходимости всегда стремиться к миру, помнить уроки прошлого и не повторять прежних ошибок. Ведь ценность мира измеряется жизнью тех, кто отдал себя ради него, одержал победу ценой собственной жизни", - отметила операционный директор группы компаний "Укрлендфарминг" Галина Ковток.

"Укрлендфарминг" как социально ответственная компания реализует сотни различных проектов на территории своего присутствия. Группа компаний "Укрлендфарминг" является одним из лидеров аграрного производства в стране, одним из крупнейших налогоплательщиков и одним из лучших работодателей, обеспечивает рабочими местами тысячи жителей в 600 населенных пунктах Украины.