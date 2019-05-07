В Швейцарии обвинили Киев в незаконном использовании их проекта для "моста Кличко"

Швейцарские архитекторы заявляют, что концепция "мостика Кличко" взята с их конкурсного проекта, за который так и не заплатили.

Концепция и конструктивные решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве взяты по проекту швейцарских архитекторов, которые получили за него премию во время конкурса в 2013 году.

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Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на заявление соосновательницы компании "Leuppi & Schafroth Architekten" (Цюрих, Швейцария) Стефани Шафрот (Stephanie M. Schafroth).

"Недавно несколько архитекторов написали швейцарцам, что в Киеве строится мост, который очень похож на их конкурсный проект 2013 года. Они осуществили поиск в сети и были шокированы", - говорится в сообщении.

По словам госпожи Шафрот, они нашли 3D визуализации, фото и видео нынешнего моста, которые отличаются в некоторых деталях между собой, с наличием или отсутствием лифта, или по стеклянным элементам настила перекрытия. Несмотря на эти разные детали, "базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы были взяты из нашего проекта", отметила швейцарский архитектор.

"Выигранные на конкурсе средства, которые нам обещали выплатить в течение месяца после объявления результатов конкурса (май 2013) никогда не были выплачены", - подчеркнула она.

Госпожа Шафрот напомнила, что первое место на конкурсе лучшего проекта мостового перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в 2013 году никому не присудили. Зато определили две вторые премии – их проект и проект из Испании. Госпожа Шафрот замечает, что победитель конкурса в дальнейшем имел бы преимущественное право на заключение договора на проект моста уже для его возведения.

"Через три года, в апреле 2017 года с нами связались представители Департамента градостроительства и архитектуры КГГА с желанием реализовать наш проект. Бюджет и график, которые мы подготовили еще во время конкурсной фазы, были очень реалистичными. Наш проект был самым дешевым, рациональным и возможным для воплощения", - пишет Стефани Шафрот.

"После серии писем и видеоконференц-связи с группой из шести человек с КГГА наши запланированные расходы были раскритикованы как слишком высокие. Предложение, которое мы сделали, чтобы продать права на строительство нашего проекта, также была отклонена как слишком дорога. Киевские чиновники предлагали нам около 39 тысяч швейцарских франков или долларов за дизайн и проектно-технической документации нашего проекта – это включительно с призом, который мы выиграли в 2013 году и который до сих пор не получили", – отметила она.

"Сегодня нам так и не заплатили ни копейки и больше с нами никто не контактировал после августа 2017 года", - подчеркнула швейцарский архитектор.

Она добавила, что оценка стоимости моста по их проекту составляла чуть более 6 миллионов швейцарских франков или долларов. Тогда как нынешняя стоимость составляет около 10 миллионов швейцарских франков или долларов (свыше 260 миллионов гривень).