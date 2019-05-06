Успешный старт: первые итоги монетизации субсидий

Как уже понятно из самого названия, термин "монетизация" означает, что цифры на бумаге превращаются в деньги. В Украине решили монетизировать коммуналку, поскольку в последние годы это стало одной из самых серьезных статей расходов украинских семейных бюджетов. Первые сообщения о том, что государство переходит на адресные расчеты по компенсациям населению оплаты жилищно-коммунальных услуг, вызвали определенный скепсис: многие считали, что если система и заработает, их ожидает масса бюрократических процедур. Но скептические прогнозы не оправдались-благодаря серьёзной и продуманной информационной подготовке всехвовлеченных сторон (Минсоц, Пенсионный фонд, «Ощадбанк», «Укрпочта»), реформа выплаты субсидий стартовала вполне успешно.

Субсидианты-пенсионеры получили компенсацию на оплату ЖКУ одновременно с пенсионными выплатами через «Укрпочту» или на свою банковскую карту, на которую им приходит пенсия. И, судя по всему, остались довольны.

В доме пенсионерки из Броваров Ольги Андреевны - индивидуальное газовое отопление, и она на этом неплохо экономит.

«На субсидии наличными я уже сэкономила больше 400 грн, - рассказывает пенсионерка. – У меня была переплата по газу по безналичной субсидии, и ее зачли. Особенно неожиданно было то, что я для этого вообще ничего не предпринимала – деньги просто пришли на карту вместе с пенсией».

По словам Ольги Андреевны, как только на улице потеплело, она тут же прикрутила регулятор колонки, уменьшив подачу газа, поэтому в следующем месяце тоже планирует отложить немного денег.

У субсидиантов-непенсионеров для получения субсидии есть два пути - открыть счет в «Ощадбанке» либо они получат деньги через денежный перевод.

«У меня была переплата только за электричество, - рассказывает киевлянин Сергей, – По всей видимости она образовалась из-за того, что осенью у меня сломался холодильник, а я его до сих пор не отремонтировал, и хранил продукты на балконе. Честно говоря, я никогда не задумывался, какая техника сколько электричества «съедает», но тут внезапно оказалось, что мне положены деньги – как раз и будет на ремонт холодильника. Карты «Ощада» у меня нет, поэтому через сайт «Ощадбанка» я записался на получение денежного перевода через платежную систему «Швидка копійка», и уже через три дня получил смс-уведомление: мне предложили прийти в отделение банка и получить деньги».

В целом прошедший месяц показал, что новый механизм является более правильным. Получатели субсидий добросовестно рассчитались по счетам, использовав при этом и накопленные ранее переплаты, и полученные в марте живые деньги. Таким образом, людям не пришлось ждать окончания отопительного сезона, чтобы получить свою премию за бережливость. Получать «живые деньги» и самостоятельно оплачивать услуги – это европейская практика, которая сейчас вполне успешно внедряется в Украине.