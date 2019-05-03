"Дарница" намерена стать цифровой компанией

В частности, "Дарница" строит интегрированную систему электронного документооборота для сопровождения жизненного цикла лекарственных средств.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) проводит диджитализацию производственных процессов и намерена стать полностью цифровой компанией.

Об этом сообщил глава исполнительного совета управляющей компании ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Дмитрий Шимкив в интервью изданию delo.ua.

"Мы используем облачную версию SAP, облако Azur, решение для операционной работы сотрудников Office 365 и многое другое. Мы также видим большой потенциал в развитии аналитических систем, таких как BI (business Intelligence), и смотрим на следующие этапы, от построения DW (data warehouse) до AI (artificial intelligence)", - рассказал он.

В частности, "Дарница" строит интегрированную систему электронного документооборота для сопровождения жизненного цикла лекарственных средств.

"Такая практика применима во многих странах, но в Украине мы в числе первопроходцев", - подчеркнул Шимкив.

Кроме того, "Дарница" полностью автоматизировала свой логистический комплекс.

"Систему обслуживают инженер и два техника, остальные сотрудники задействованы только в складском учете. Представьте себе 12-ярусное здание высотой 28 метров, где полностью исключен физический труд. Внутри движутся четыре робота, они распределяют паллеты и следят за оптимизацией запасов, контролируют микроклимат и хранение продукции", - объяснил Шимкив.

Следующими этапами диждитализации "Дарницы" должны стать электронные досье препаратов и оцифровка всех процессов, связанных с медицинскими и клиническими исследованиями – однако для эффективной работы необходимы изменения на уровне государства. Действия со стороны госорганов требуются и для сериализации – маркировки фармпродукции с целью ее мониторинга.

"Для запуска этого процесса требуется решение, которое определит правила присвоения и использования таких серийных номеров. Решение должно принять Министерство здравоохранения. Чтобы как в Европе: клиент, отсканировал упаковку препарата и моментально определил происхождение лекарственного средства и все нюансы, связанные как с производством, так и с процессом дистрибуции", - объяснил Шимкив.

Также "Дарница" переходит на цифровые технологии в сфере маркетинга и продаж.

"Мы получаем и анализируем обратную связь от врачей во время специализированных мероприятий, с помощью мобильного приложения Green Book. Каждое новое поколение будет проводить все меньше времени в телевизоре и все больше в интернете", - сказал Шимкив.

По его данным, "Дарница" ежегодно реинвестирует около 10% валового дохода, а всего за последние 10 лет на капитальные инвестиции компания выделила более 200 миллионов евро.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году "Дарница" увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 миллиона гривень. Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе – депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.