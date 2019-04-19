Новый Sport Life с олимпийским бассейном открыт во Львове!

Новый самый современный фитнес-клуб Sport Life открылся во Львове в спортивно-торгово-развлекательном центре нового формата Спартак!

Теперь жители Львова смогут регулярно всей семьей посещать по-настоящему спортивный город в городе! Sport Life в СТРЦ Спартак – это самый большой спортивный клуб в Западной Украине и уже четвертый клуб сети во Львове.

6800 квадратных метров клуба включают в себя ультрасовременные тренажеры, несколько залов для групповых занятий, большую аквазону (взрослый бассейн для плавания олимпийского образца, детский бассейн и бассейн для новорожденных).

А еще SPA-комплекс, три корта для сквоша, огромный зал для игровых видов спорта, зону Cross Training и профессиональные боксерские ринги.

Sport Life ждет всех желающих отдыхать с пользой, спортивно и интересно во львовском СТРЦ Спартак!