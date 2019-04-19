Новый Sport Life с олимпийским бассейном открыт во Львове!
09:00, 19 апреля 2019Разное
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Новый самый современный фитнес-клуб Sport Life открылся во Львове в спортивно-торгово-развлекательном центре нового формата Спартак!
Теперь жители Львова смогут регулярно всей семьей посещать по-настоящему спортивный город в городе! Sport Life в СТРЦ Спартак – это самый большой спортивный клуб в Западной Украине и уже четвертый клуб сети во Львове.
6800 квадратных метров клуба включают в себя ультрасовременные тренажеры, несколько залов для групповых занятий, большую аквазону (взрослый бассейн для плавания олимпийского образца, детский бассейн и бассейн для новорожденных).
А еще SPA-комплекс, три корта для сквоша, огромный зал для игровых видов спорта, зону Cross Training и профессиональные боксерские ринги.
Sport Life ждет всех желающих отдыхать с пользой, спортивно и интересно во львовском СТРЦ Спартак!
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