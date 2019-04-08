«Вдуй Свинарчукам!»

Вторник, 9 апреля в 17:00 – следующий этап протестной кампании «Свинарчуков – за решетку!». Национальный Корпус придет ко всем правоохранительным структурам и Администрации президента, чтобы снова спросить, когда посадят за решетку мародеров военного бюджета страны!

Наши требования остаются неизменными:

1. Взять под стражу и арестовать счета и имущество бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы – Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства ГК «Укроборонпром», а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (по меньшей мере, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины);

2. Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества;

3. Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;

4. Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

Приглашаем всех неравнодушных украинцев, представителей СМИ присоединиться к нашей акции, которая будет проходить без партийных флагов. Мы передадим обращение с нашими требованиями ГПУ, МВД, СБУ и АП, а после всего на Банковой под вкусный попкорн покажем фильмы про мародеров и «вдуем свинарчукам».

Сбор в 17:00 возле метро «Арсенальная».

Власть должна понять, что игнорировать справедливые требования общества о наказании подонков должны быть выполнены, и чем быстрее, тем лучше для нее самой.

По всем вопросам и сотрудничеству обращайтесь по телефону пресс-службы Национального Корпуса: 093 723 59 26 (Роман).

Присоединяйтесь к нам в Facebook: https://www.facebook.com/events/841456549533001

Хочешь видеть Свинарчуков за решеткой? Присоединяйся к нам!