Кравцов показал проект реконструкции Вокзальной площади в Киеве

По словам главы «Укрзализныци», реконструкция Вокзальной площади перед Центральным ж/д вокзалом Киева начнется в июле.

Реконструкция Вокзальной площади перед Центральным железнодорожным вокзалом Киева будет начата в июле 2019 года. Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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«Будет немало доработок, экспертиза и дополнительные архитектурные решения. Но хочу уже сейчас показать пассажирам «Укрзализныци» проект реконструкции Вокзальной площади. Наше видение такое: площадь необходимо сделать более удобной для пассажиров: расширить пешеходное пространство, зоны тротуаров и оптимизировать логистику с общественным транспортом. Эта работа станет первым важным этапом. Сразу за этим - объединение Пригородного и Центрального вокзалов в единый вокзальный комплекс с интеграцией его в систему городского общественного транспорта (скоростного трамвая в частности)», - написал он.

При этом Кравцов отметил, что проект Киевской городской государственной администрации (КГГА) по реконструкции сейчас на стадии экспертизы.

«Затягивать с реализацией не будем, планируем начало работ в этом году уже с июля», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 18 января министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о планах разработать проект привокзальной площади и самого центрального вокзала как единого комплекса, а в дальнейшем передать его в концессию. По мнению министра, первоочередными шагами в развитии столичного ж/д вокзала должны стать решение вопросов стихийной торговли, парковки и безопасности.

В ноябре 2018 года Мининфраструктуры по результатам переговоров с "Укрзализныцей" определило железнодорожный вокзал Николаева возможным объектом концессии в формате государственно-частного партнерства.

До этого, в апреле 2018 года, руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявлял, что многие вокзалы убыточны и компания тратит до 500 млн грн на их содержание. В связи с этим «Укрзализныця» заявила о намерении до конца 2018 года объединить всю сеть вокзалов в одну компанию для передачи вокзалов в концессию.