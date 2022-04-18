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Отечественный бизнес продолжает помогать Вооруженным силам Украины. Компания МИРКОНД, как представитель и дистрибьютор климатической техники Idea™, Ideapro™ в самом начале военных действий перечислила 5 млн грн на официальный спецсчет НБУ (UA843000010000000047330992708) на поддержку украинской армии.

Компания взяла на себя обязательство отдавать 1% от продаж климатической техники, в течение действия военного положения, в поддержку ВСУ и приглашает всех продавцов и монтажников присоединиться к такой инициативе. В МИРКОНДе добавляют, что розничные и оптовые цены на товарные запасы в Украине зафиксированы на уровне довоенного времени и не будут меняться до завершения военного положения. А каждого покупателя ждет фирменный подарок.

Украина, мы с вами!

Ссылка на ФБ:https://www.facebook.com/ideaaircond