Глобальный тренд на мировых рынках, где с начала 2021 года начали стремительно расти цены на сырье, позволил Украине стабилизировать гривну, а также увеличил спрос на отечественные экспортные сырьевые товары.

Из-за подорожания руды, сталт, меди, кукурузы, зерна, какао-бобов, подсолнечного масла и другой продукции, когда всего за несколько месяцев их стоимость достигла ценового максимума (как реакция рынка на постепенное восстановление мировой экономики после пандемии), гривна даже смогла вырасти в стоимости.

Однако в следующем году цены на сырье могут существенно снизиться, при этом неизвестно, смогут ли они вернуться к предыдущему уровню.

"В 2021 году мировая цена на масло установила мировой рекорд. Никогда за всю историю мира такой цены не было. Из-за ажиотажа цена на 80% выше адекватной. Но сейчас уже цена на масло в мире снижается", – сказал экономист Александр Охрименко.

Одной из причин экономист Сергей Фурса называет потенциальную инфляцию.

"Это глобальный процесс в мире – раскручивание глобальной инфляции, который в основном связан с тем, что американцы напечатали очень-очень много денег для того, чтобы выйти из пандемии, чтобы противодействовать кризису. Эти деньги ушли частично или полностью ушли на финансовые рынки. Как результат – мы видим раздувание пузырьков везде. Это касается абсолютно всех сырьевых рынков", - пояснил Фурса.

Эксперт добавил, что ключевым вопросом все же остается проблема инфляции 2021 года. Но так и не понятно, или это вспышка, которая потом сама сойдет на нет, или долгосрочный процесс, который угрожает финансовому кризису.

Автор: Григорий Бондарь