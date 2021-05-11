В январе 2021 года по Украине прокатилась волна «тарифных бунтов».

В Украине цена на газ — это один из элементов системы уравнений.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.

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"Цена на газ - это один из элементов системы уравнений. В бизнесе есть такое понятие как show me the money. В данной ситуации это упирается в три вещи: энергоэффективность, расчеты и цена. И цена в этом уравнении - не главный параметр, что самое интересное", - сказал он.

По словам Витренко, в Украине на данный момент нет ни розничного, ни оптового рынков газа.

"Рынок — это не стихийный базар... и чтобы поддерживать эффективность рынка, нужна роль государства. А вот дальше уже, когда вы обеспечили эффективную работу механизма, тогда механизм может работать сам", - сказал глава "Нафтогаза".

При этом Витренко не исключил, что следующей зимой могут вновь начаться тарифные бунты, если не принять меры заранее.

"Если через Украину проходит экспорт газа в Европу, то рыночная цена в Украине тоже должна быть на уровне экспортного паритета, даже если мы импортируем газ, в данном случае импортный паритет должен быть на одном уровне с экспортным паритетом", — добавил Витренко.

Что этому предшествовало

В конце января правительство установило предельную цену на газ в размере 6,99 грн за кубометр, действие которой завершилось 31 марта 2021 года.

Газопоставляющие компании предложили населению в апреле покупать голубое топливо по тарифу от 6,75 до 8,85 грн за кубометр.

Для предотвращения ценовых скачков на газ, правительство предложило обязать поставщиков газа с 1 мая перевести всех бытовых потребителей на годовой контракт.

2 апреля 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала проект постановления, регулирующий годовой контракт на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года.

7 апреля 2021 года Регулятор утвердил условия годового контракта на газ для населения с 1 мая.

1 мая 2021 года в Украине вступил в силу годовой тариф на газ.

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Автор: Елена Коваленко