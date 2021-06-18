Кроме этого, президент получил доход от погашения стоимости ОВГЗ и процентов в размере 2,781 млн гривень.

Президент Украины Владимир Зеленский приобрел облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за 2,774 млн грн.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии, опубликованном на сайте Единого госреестра деклараций.

В сообщении отмечается, что Зеленский 3 июня приобрел через "ОТП Банк" 100 штук облигаций номинальной стоимостью 27345 грн за единицу.

Общая сумма расходов на приобретение ОВГЗ составила 2774249 грн.

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В другом сообщении на сайте госреестра деклараций указано, что 3 июня Зеленский получил доход от погашения стоимости ОВГЗ и процентов в размере 2,781 млн гривень.

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Автор: Александр Топчий