Президент назначил членами комиссии Ираклия Барамию, Юрия Бойко, Юрия Шаповала и Ярослава Шляхова.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Об этом говорится в указах главы государства №№134-135 от 1 апреля.

В частности, в связи с истечением срока полномочий сначала президент освободил от должностей членов Нацкомиссии Игоря Назарчука, Александра Панченко и Дмитрия Тарабакина.

Также Зеленский назначил членами комиссии Ираклия Барамию, Юрия Бойко, Юрия Шаповала и Ярослава Шляхова.

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Автор: Виталий Саенко