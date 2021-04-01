Президент обновил состав НКЦБ / Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
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Об этом говорится в указах главы государства №№134-135 от 1 апреля.
В частности, в связи с истечением срока полномочий сначала президент освободил от должностей членов Нацкомиссии Игоря Назарчука, Александра Панченко и Дмитрия Тарабакина.
Также Зеленский назначил членами комиссии Ираклия Барамию, Юрия Бойко, Юрия Шаповала и Ярослава Шляхова.
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