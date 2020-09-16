Это ограничение, по мнению Минфина, несет в себе ряд угроз для деятельности государственных банков.

Кабинет министров отменил ограничение верхнего предела заработных плат в 47 тысяч гривень для членов правления и наблюдательных советов "ПриватБанка", "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка".

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Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, по информации, предоставленной Министерством финансов, существующее на сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженным контролем за деятельностью банков, а также риск невыполнения банками стратегий и бизнес-планов.

Что этому предшествовало

13 апреля Верховная Рада ограничила зарплаты чиновников и членов наблюдательных советов госкомпаний суммой в 47 тысяч гривень - 10 минимальных зарплат.

13 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №3708, предусматривающий отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривень.

28 августа Конституционный суд отменил это ограничение для чиновников.

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Автор: Дмитрий Шварц