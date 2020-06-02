Минфин расширил перечень банков для выплаты зарплат бюджетникам

На сегодня уполномоченными на осуществление таких выплат являются 45 банков.

Министерство финансов Украины расширило список банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

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Как сообщили в пресс-службе Минфина, в обновленный список уполномоченных банков вошли "Прокредит Банк", банк "Конкорд" и "Кредитвест Банк".

Согласно сообщению, по состоянию на 2 июня уполномоченными на осуществление таких выплат являются 45 банков. В частности, это "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", "Агропросперис Банк", "Акордбанк", "Акцент-банк", "Альфа-Банк", "Альянс", "Восток", "Глобус", "Восточно-украинский банк "Грант", "Идея Банк", "Индустриалбанк", "Клиринговый дом", "Коммерческий индустриальный банк", "Конкорд", "Кредитвест Банк", "Банк Кредит Днепр", "Креди Агриколь Банк", "Кредобанк", "Кристалбанк", "Львов", "Мегабанк", "Метабанк", "Международный инвестиционный банк", "Мотор-банк", "МТБ Банк", "ОТП Банк", "Пивденный", "Пиреус Банк МКБ", "Поликомбанк", "Полтава-банк", "Правэкс Банк", "Прокредит Банк", "Первый украинский международный банк", "Радабанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Сич", "ТАСкомбанк", "Укрбудинвестбанк", "УкрСиббанк", "Универсал Банк", "Форвард", "Юнекс Банк".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров с 10 января изменил порядок отбора уполномоченных банков для выплат пенсий и зарплат работникам бюджетных учреждений, в связи с чем Министерство финансов обязало банки в трехмесячный срок – до 10 апреля – подать ряд документов, пригрозив в противном случае лишить статуса уполномоченного банка.

В конце декабря 2019 года Кабинет министров снял ограничения относительно перечня банков, через которые украинцы могут получать выплаты заработной платы, пенсии или социальной помощи, что позволит им самостоятельно выбирать финучреждение для получения данных средств.

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