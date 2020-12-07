Законодательный пакет Зеленского: спасет ли бизнес очередная помощь государства

Парламент поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о помощи бизнесу в условиях коронакризиса, и уже в ближайшее время предприниматели и часть наемных работников смогут получить небольшую финансовую поддержку из бюджета. Однако этих средств явно не хватит для того, чтобы нормально пережить тяжелую коронавирусную зиму.

Кабинет министров предупредил украинцев, что в начале следующего года страну ожидает повторный локдаун. Помня о том, как больно весной ударили жесткие карантинные ограничения по значительной части экономики, власти на этот раз решили заблаговременно оказать помощь бизнесу, чтобы уменьшить потери.

Инициатором третьего по счёту пакета помощи отечественным предпринимателям стал президент Украины Владимир Зеленский, который в конце ноября внёс в Верховную Раду три законопроекта.

Согласно этим документам, физлица – предприниматели (ФОП) и часть наёмных работников, которые пострадают от ужесточения карантина, смогут получить единоразовую помощь из спецфонда госбюджета по борьбе с коронавирусом в размере 8000 гривень.

Кроме того, коло 200 тысячам ФОПов будут предоставлены налоговые каникулы с декабря по май следующего года с освобождением их от уплаты единого налога и единого взноса.

По предложению президента предпринимателям будет списан налоговый долг, если по состоянию на 1 ноября он не превышал 3060 гривень. А в случае, если налоговый долг не превышал 6800 гривень, то его выплату можно отсрочить до 29 декабря 2021 года.

В своём видеообращении президент отметил, что этим власть не планирует ограничивать свою помощь отечественному бизнесу.

«После этих шагов мы ставим не точку, а запятую. Ежедневно наша команда продолжает искать новые формы для максимальной поддержки людей и бизнеса», - заявил глава государства.

Общий объем финансовой помощи по этому законодательному пакету в Офисе президента оценили примерно в 14,5 млрд гривень.

И вот в конце прошлой недели парламент одобрил все президентские инициативы.

Фоном для голосования стал многотысячный митинг предпринимателей

под стенами Верховной Рады. Кстати, на прошлой неделе представители малого бизнеса также смогли «дожать» депутатов и добились отсрочки на один год обязательного введения кассовых аппаратов.

Рады любой помощи

Представители бизнеса и эксперты сошлись во мнении, что этой помощи от государства явно недостаточно, чтобы отечественный малый и средний бизнес мог нормально пережить тяжелую коронавирусную зиму 2021 года. Вместе с тем, многие понимают, что государственные финансы сейчас находятся в таком плачевном состоянии, что на большее явно не стоит рассчитывать.

Такого мнения придерживается исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, по словам которой, раньше и такой поддержки от государства не было.

«Хорошо, что хоть что-то делается, потому что раньше и такой финансовой поддержки люди, наверное, не могли получить. Но вопрос в том, что она не является достаточной, потому что 8000 гривень, особенно в условиях, когда гривна падает, это недостаточный уровень поддержки и безопасности для того, чтобы пережить сложные времена. Но с другой стороны, государство не имеет финансовых ресурсов, чтобы предоставить больше поддержку», - сказала она в эфире одного из телеканалов.

Деревянко обратила внимание на то, что деньги на помощь бизнесу выделяются из спецфонда по борьбе с коронавирусом. Потому в данном случае возникает моральный вопрос – не лучше было бы государству потратить эти средства на борьбу с пандемией, а поддерживать экономику можно за счёт других статей госбюджета.

Однако, как мы помним, средства этого спецфонда уже использовались на строительство дорог, потому мало кто обращает внимание на этот нюанс.

Исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова, в свою очередь, напомнила, что в августе-сентябре каждое десятое малое предприятие в Украине находилось на грани закрытия.

С тех времён ситуация не улучшилась, потому «пакет Зеленского» вряд ли станет спасательным кругом для бизнеса.

«Что касается 8000 гривень, конечно, хорошо, что такая поддержка предлагается. С другой стороны, она не поможет бизнесу возродиться. Эта разовая помощь не покроет всех расходов. А бизнесу нужны оборотные средства, из которых, в том числе, он выплатит заработную плату работникам», - отметила она в комментарии УНИАН.

Старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов считает, то государство могло бы выделить больше средств для поддержки отечественного бизнеса.

В комментарии УНИАН он отметил, что Центр экономической стратегии оценивает непосредственную поддержку бизнеса по новому пакету примерно в 4,8-5,6 млрд гривень. Ещё какую-то сумму даст предоставляемая возможность не платить за аренду государственного и коммунального имущества.

«То, что можно было оценить — это немного. Это меньше, чем стоил самый первый мартовский пакет помощи бизнеса, который мы тогда оценивали в 8 млрд гривень. Это меньше, чем неизрасходованные средства в «антиковидном» фонде по статье «поддержка экономики» – там более 11 млрд гривень. Это меньше, чем реальные потери этих отраслей. Другое дело, что полные потери будет сложно доказать, ибо часть этих секторов работает в тени», - сказал экономист.

Необходимость в смене подходов

Уже сейчас понятно, что грядущий январский жесткий карантин не станет последним ударом по отечественному бизнесу. Последствия пандемии коронавируса будут сказываться на нашей жизни еще многие годы.

Потому если власти не хотят спровоцировать рост социального недовольства и добиться планируемого восстановления ВВП в 2021 году, то нужно менять подходы в вопросах помощи бизнесу.

К примеру, как считает экономист Дмитрий Горюнов, в части компенсации затрат предпринимателей на коммерческую аренду. Один из принятых на прошлой неделе законопроектов решает проблему только с арендой государственного и коммунального имущества.

«Проблема в том, что, если полный локдаун позволял предпринимателям пользоваться нормой о форс-мажоре: она не имела автоматического действия, конечно, но все же давала возможность запустить какие-то процессы, то частичный, в формате выходного дня, например, такой возможности не дает, поскольку формально пять дней в неделю работать было разрешено», - отметил Горюнов.

Эксперт отметил, что во многих зарубежных странах практика помощи бизнесу в целом заключаются примерно в тех же шагах, что делает украинская власть, а разница лишь в масштабах и в целях.

При этом одобренный парламентариями пакет государственной помощи предполагает только разовые выплаты до 8000 гривень, но бизнес остается без существенной части доходов уже продолжительное время, потому необходимо искать механизмы компенсации.

«Да, у нас также есть пособие по частичной безработице, но оно вообще ограничено минимальной зарплатой. В то же время, в ряде стран Европы, например, в Великобритании и Германии, компенсируют 80 процентов доходов. У нас же минимальная зарплата — это примерно 40 процентов от средней», - добавил он.

Также экономист обратил внимание, что есть конкретный список пострадавших отраслей, но Кабмин так и не удосужился официально его опубликовать. Вполне может оказаться, что пострадали не все участники озвученных рынков, а некоторым реально нуждающимся в дополнительной помощи никто её оказывать не спешит.

Исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Глазкова подчеркнула, что в начале карантина этот Союз инициировал перепрофилирование программы льготного кредитования бизнеса «5-7-9». Однако программа до сих пор не сработала так, как задумывалась: большинство кредитов выдано на рефинансирование существующих займов. К тому же ее нужно делать более доступной, ведь на эту целевую помощь уже заложены средства в бюджете.

Кроме того, по опросам СУП, почти треть владельцев бизнеса считают лучшей поддержкой временное освобождение от налогов на фонд оплаты труда для пострадавших сфер или, по крайней мере, существенное их снижение, что может быть осуществлено в виде временной отмены единого социального взноса и налога на доходы физлиц.

«Речь, в первую очередь, о ресторанном бизнесе, туризме и развлекательной сфере. Цель этой инициативы – не сэкономить на фонде оплаты труда, а дать возможность работодателям удержать рабочие места в период существующего кризиса. Иначе уволенные работники все равно будут вынуждены получать от государства пособие по безработице», - сказала Глазкова агентству УНИАН.

По расчетам Союза, в случае отмены ЕСВ для отдельных видов деятельности правительство сможет финансово поддержать почти 2 миллиона своих граждан.

Отечественные предприниматели рассчитывают, что в 2021 году государство, как и обещал президент, прислушается к их призывам и расширит набор инструментов и объем помощи пострадавшим секторам экономики.

Дмитрий Шварц

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