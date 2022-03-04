Текущая сумма непогашенной основной суммы компании составляет 1,25 миллиарда долларов.

Компания "Яндекс" на фоне санкций против России из-за начала полномасштабной войны в Украине предупредила акционеров о рисках дефолта после приостановки ее торговли ценными бумагами.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Согласно условиям наших конвертируемых облигаций со ставкой 0,75% до 2025 года, в случае приостановления торговли нашими акциями класса А более чем на пять торговых дней, владельцы этих облигаций будут иметь право требовать от нас выкупа их облигаций по номиналу плюс начисленные проценты. Текущая сумма непогашенной основной суммы составляет 1,25 миллиарда долларов. В группе "Яндекс" пока недостаточно ресурсов, чтобы полностью выкупить эти облигации", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. "Яндекс" — заблокированная в Украине российская ІТ-компания, владеющая одноименной поисковой системой и интернет-порталом. Согласно рейтингу Alexa, сайт является 50-м по посещаемости в мире.

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