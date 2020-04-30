Мир фальшивых денег: "Сто тысяч" на новый лад, приключения зимбабвийской валюты в Украине и самая популярная украинская подделка

«Рады приветствовать вас в нашем магазине по продаже фальшивых денег», - мошенники все активней создают сайты и каналы в соцсетях, которые рекламируют торговлю поддельными гривнями, долларами, евро. Продавцы нахваливают «VIP-качество», утверждают, что «флуоресцентной краской пропечатаны все метки», «бумага произведена из хлопка и льна» и т.п. Привлекают ценой в 30-40% от номинала (оптовикам - скидки). Товар обещают оставить через пару часов в «закладке» или отправить наложенным платежом…

Все это делается открыто, и полиция об этом знает.

Полиция в курсе дела

«Нашими сотрудниками постоянно проверяется информации о распространении фальшивой валюты в интернете. Выяснено, что злоумышленники после получения предоплаты отправляют купюры-сувениры», - рассказывает замначальника департамента киберполиции Нацполиции Украины Денис Колесник.

По его словам, привлечь к ответу таких мошенников тяжело. Ведь криминальное производство может быть начато следователем только на основании заявления потерпевшего. А потерпевшие не спешат сообщать о преступлении.

Схема предельно проста. Продавец обещает оставить купюры в «закладке», но исчезает после получения предоплаты. Тем, кто хочет получить «товар» по почте наложенным платежом, приходит посылка с сувенирами. Расчет строится на том, что никто не захочет тщательно изучать «фальшивые деньги» на виду у всех. И вряд ли, кто обратится в полицию: «Хотел купить фальшивых денег, а меня «кинули»».

Поэтому не удивительно, что в Киберполции отмечают: не знают о подобных жалобах.

Но такой вид мошенничества, скорее, классический, чем новый. Схема описана даже в художественной литературе, к примеру, этой теме посвящена трагикомедия Ивана Карпенко-Карого «Сто тысяч».

Новшество лишь в том, что преступники используют соцсети для общения с клиентами. В Едином реестре судебных решений УНИАН, например, находил истории о покупке фальшивых водительских прав через телеграмм-каналы.

«Бизнес перемещается в онлайн и за ним следуют преступники. Они будут все чаще использовать интернет для мошенничества, а в их мире было и остается: «кидалово на кидалове». А во время кризиса из простой, не криминальной среды, появится масса «самородков», которые решат сделать фальшивые деньги. Но я пока не вижу, чтобы это доходило до масштабов, которые бы угрожали не отдельным украинцам, а всей стране», - рассказывает бывший руководитель УБОП Валерий Кур.

Стоит отметить, что покупка либо изготовление фальшивок – только первый шаг. Их же надо сбыть. Несколько лет назад преступники «скармливали» подделки банковским терминалам. С новыми моделями это практически невозможно и остается рассчитывать на невнимательность продавцов, кассиров.

«Хлопцы, так это же – левак!»

В Реестре судебных решений УНИАН нашел историю о «приключениях» пары белорусов, которые пытались сбыть фальшивые евро на Прикарпатье. Их поймали на горячем в декабре 2016 года, суд огласил приговор в феврале текущего года. Спойлер – за семь купюр можно получить шесть лет и шесть месяцев лишения свободы.

Сама история достойна экранизации. Представьте, небольшой магазин мехов райцентре Тысмениця под Ивано-Франковском, два ряда шуб закрывают обои с золотистым тиснением, по центру зала висит огромная хрустальная люстра... Заходят двое мужчин. Один парень остается у двери и тревожно смотрит по сторонам. Второй, не глядя на товар, идет к прилавку. Происходит примерно такой диалог:

- Нужна шуба за тысячу евро, - говорит покупатель на русском.

- У нас только женские шубы, - отвечает продавец.

- Не важно, – отвечает парень. Он нервничает, не знает куда деть руки.

- А какой размер?

- Любой. И можно расплатиться валютой? – покупатель, наконец, находит применение рукам и достает две купюры.

Что-то (если не сказать «все») в действиях покупателей было подозрительным, и они уходят ни с чем. В соседнем магазине шубу также купить не получается, но пара не сдается. В третьем «подходе» артистизм растет, «покупатели» примеряют кожаную куртку, просят продать за 500 евро, но с тем же успехом.

После часа «шопинга» магазины меха, видимо, заканчиваются, и преступники едут за 50 км, в соседний городок Коломыя. Там они меняют тактику, идут в обменник. Две «пятисотки» сканируют детектором валют.

- Хлопцы, так это же - левак! – восклицает кассир.

«Хлопцы» вырывают фальшивки из рук сотрудника обменного пункта и быстро уходят к другому обменнику. Там они пытаются не обменять, а разменять «евро» - фальшивку снова замечают. Кассир возвращает купюры, а затем звонит, но не в полицию, а коллегам: «Осторожно, в городе фальшивые евро».

И вот, на третий раз удача, казалось, улыбнулась преступникам. Стажер обменника берет «евро», отсчитывает гривны, передает их… Но в этот момент к ней приходят два приятеля.

- Поменяла новые евро, - хвастается девушка.

Парни говорят, что они подозрительные. Начинают перепроверять, разгорается скандал, и преступники соглашаются вернуть гривны. Затем кассир нажимает тревожную кнопку, а ее друзья держат дверь обменника до приезда полиции.

В ходе следствия всплывают новые эпизоды. Оказывается, что белорусы до этого успешно «гастролировали» на Волыни. Сбыли 500 евро в отделении одного банка, купили золотых украшений на сумму более 100 тысяч гривен и норковую шубу за 1,5 тысячи евро.

Но самое интересное – то, как выглядели эти «евро». Преступники умудрялись использовать… переделанные доллары Зимбабве.

По информации белорусских СМИ, один из фальшивомонетчиков - 62-летний пенсионер из Минска. Он лезвием счищал на купюре надписи: «Зимбабве», «доллары», затем поверх печатались «Европа», «Евро». Чтобы добавить «реализма», малоизвестный белорусский гений «шлепал» звезды ЕС поверх рисунков африканских буйволов.

Но, как видите, мошенники, пусть и не с первого раза, но умудрялись сбывать такую грубую подделку. Если отследить в новостях их «путешествие», то одна из их купюр преодолела более тысячи километров и осела в кассе супермаркета в… «ЛНР».

Чтобы создать фальшивку нужно не так уж много: клей-карандаш, корректор, два мотка белой бумаги…

Эксперты рассказывают, что фальшивые доллары и евро в Украину чаще завозятся из-за границы. А вот гривны, в меру технических возможностей, изготавливают у нас. Был случай, когда в Украине использовали типографские мощности, офсетную печать. Но, в подавляющем большинстве случаев, хватает принтера.

К примеру, в 2015 году в Мариуполе задержали преступников, которые печали «двухсотки» на бумаге А4. Как рассказали УНИАН полицейские, сходство подделок с оригиналом - 70%, а в Реестре судебных решений легко найти и описание «оборудования» фальшивомонетчиков: сканер, принтер, две бутылки с клеем ПВА, клей-карандаш, корректор, линейка, деревянная кисточка, два мотка белой бумаги, два резиновых клише с изображением лиц мужчины и женщины (с их помощью допечатывали «водяной знак») и металлическая шестерня (скорее всего, ею пытались сделать рельефные элементы).

Мариупольцы сбывали фальшивки в магазинчиках, покупали мелочь, типа зажигалки или специй. Дела шли хорошо, на изготовление фальшивых денег тратилось около десяти минут: за это время купюру не только печатали, но и «старили». Но как-то один из продавцов не просто заметил подделку, а и запомнил номер машины, на которой приехал преступник. Злоумышленников взяли с поличным. В итоге, два фальшивомонетчика получили 7 и 8 лет лишения свободы с конфискацией.

Интересно, что некоторые преступники сосредотачиваются не на деталях купюры, а прорабатывают «обертку». Пресс-служба прокуратуры Киева сообщала о мошенниках, которые подыскивали клиентов, желающих обменять валюту через один из сайтов. Летом прошлого года они встретились с жертвой, получили от нее 15 тысяч долларов и передали взамен два полиэтиленовых пакета, в которых якобы находились банкноты по 200 гривен.

«Проверив банкноты пострадавший обнаружил, что лишь около 3 тысяч гривен являются подлинными, а остальные - подделка. Преступники потратили много усилий, чтобы пачки с их банкнотами выглядели так, словно их действительно упаковали в банке. Такое в домашних условиях не сделаешь. В гараже стояла специальная машина», - рассказала УНИАН спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, мошенники завлекали жертв, обещая выгодный курс. И жадность побеждала здравый смысл.

«По результатам 2019 года, на 1 млн штук настоящих банкнот национальной валюты в обращении, приходилось около 2,9 штук поддельных банкнот гривны (в 2018 году - 2,5 шт, 2017 году - 3,6 шт)», - утверждает пресс-служба Нацбанка.

В начале текущего года был обнаружен новый вариант поддельных банкнот номиналом 200 гривен образца 2007 года.

«Речь идет об изъятии небольшого количества банкнот. Особенностью этих подделок является то, что они изготовлены струйным принтером на бумаге с двухцветными водяными знаками в виде букв «S». Была имитация ультрафиолетовой защиты. Водяной знак (портретное изображение Леси Украинки) и защитную ленту имитировали печатью с обратной стороны банкноты», - рассказывают в Нацбанке.

В Киевском Научно-исследовательском Институте судебных экспертиз УНИАН подержал такие подделки в руках. На первый взгляд, они совершенно не отличаются от настоящих.

Чтобы обезопасить себя, учитесь проверять купюры на подлинность

По словам специалистов, мошенники научились подделывать практически все элементы защиты (но не на 100% точно). И сейчас, чтобы определить подделку, недостаточно проверки водяного знака или рельефа. Только изучив несколько элементов, можно узнать - фальшивая купюра или подлинная.

Поэтому, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, стоит прислушаться к советам экспертов.

Рельеф

Чтобы убедится в подлинности долларов, евро, гривни следует провести по купюре пальцами, чтобы ощутить рельеф. Это правильно, но об этом, естественно, знают фальшивомонетчики. Если у вас есть подозрение, что это фальшивка, посмотрите на купюру под углом. На подделках глубокий способ печати имитируют тиснением. Но рельефных полос меньше, они сделаны грубее (толще) и не совпадают с линиями, нанесенными краской.

Звук

Бумага фальшивых гривень не такая «хрустящая», как у настоящих. Она «шуршит», но, скорее, напоминает купюру, которую постирали.

Лента

Защитная лента должна быть погружена в толщу листа. На фальшивках она приклеена.

Водяной знак

Водяной знак находится в толще бумаги, он практически не виден. На новых купюрах его можно увидеть только на просвет, но, когда мы часто используем банкноту, она пачкается и знак более заметен.

На фальшивках «водяной знак» печатают серой краской, он всегда явно виден. Как уже было сказано, попадаются подделки, напечатанные на бумаге с водяными знаками в виде повторяющихся букв «S».

Смена цвета

На некоторых купюрах используют OVI элемент. Это эффект, когда цвет краски меняется, в зависимости от угла зрения. Под одним углом он – один, под другим – другой (это, например, заметно на цифрах «200», «500»). Но такую защиту уже начали подделывать.

На фото видно, что, в стоящем под углом зеркале, на настоящей купюре цвет элемента меняется.

Два склеенных листа

Последние годы часто попадаются фальшивки, склеенные из двух листов бумаги. Если у вас появилось подозрение, можно попытаться расслоить край купюры. На фальшивке это можно сделать без усилий, ее листы не слишком хорошо скреплены, иначе подделка была бы слишком жесткой.

Смотрим на просвет

Если посмотреть подделку на просвет, то можно увидеть, что некоторые «сквозные элементы» не совпадают. Как бы не старались подделать более точно, пока преступникам достичь точности не удавалось.

На фото это видно на цифре «500» в средней части купюры.

Флуоресцентная защита

Есть элементы дизайна, которые светятся в ультрафиолете. Но это уже давно научились подделывать. Фальшивка может светиться чуть ярче, она будет отличаться от настоящей купюры при сравнении.

…Повторимся, сейчас практически невозможно определить подделку лишь по одному из элементов. Только посмотрев на несколько, можно заметить отличия. На сайте НБУ есть подробная информация о том, как выглядят подлинные купюры.

Также для того, чтобы обезопасить себя, можно посмотреть видеокомментарии о том, как отличить подделки (банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года - https://youtu.be/IHChDzL4cr8 и номиналом 200 гривен образца 2007 года - https://youtu.be/pwV4DsKnPio).

Кроме того, существует мобильное приложение «Украинская гривна», где показаны элементы защиты национальной валюты. Их изучение не займет много времени.

Для уголовной ответственности достаточно одной фальшивой гривны

В НБУ напоминают, что, в случае сомнений в подлинности и платежности банкнот, граждане могут обращаться в банки, которые передают банкноты для экспертизы регулятору. По результатам такой экспертизы, проводимой бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму банкнот национальной валюты, признанных настоящими и платежными. Поддельные банкноты изымаются без возмещения стоимости, а об их изъятии Нацбанк сообщает в полицию.

Как рассказал УНИАН адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Денис Ненов, приобретение поддельных банкнот и их использование для покупки товаров или услуг является тяжким преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность по статье 199 Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье составляет от трех до семи лет лишения свободы, а в случае участие в организованной группе или в особо крупном размере – от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

При этом, размер подделки не имеет значения, и для уголовной ответственности достаточно одной фальшивой гривны.

Кроме того, как пояснил Ненов, покупка товара или услуги с использованием поддельных банкнот дополнительно чревата для покупателя уголовной ответственностью по статье 190 УК Украины (мошенничество) с максимальным наказанием до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Влад Абрамов