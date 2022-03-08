Все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны.

Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все транзакции Visa в течение ближайших дней.

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в Facebook.

"5 марта 2022 года Visa Inc. объявила о приостановке своей деятельности в России. Решение вступает в силу немедленно. Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все транзакции Visa в течение ближайших дней", - сказано в заявлении.

Отмечается, что после завершения все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, а также любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать на территории Российской Федерации.

"Мы вынуждены действовать после неспровоцированного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали. Эта война и текущая угроза миру и стабильности требуют, чтобы мы действовали в соответствии с нашими ценностями", — сказал главный исполнительный директор Visa Inc. Эл Келли.

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