Вокруг этого дела развернулся публичный скандал.

Верховный Суд открыл кассационное производство по иску Укртатнафты, которую возглавляет Сергей Корецкий. Это стало известно из определения коллегии Кассационного хозяйственного суда Верховного суда Украины от 03 октября 2024 года по делу № 917/1636/23, опубликованного 4 октября в Едином судебном реестре.

Вокруг этого дела развернулся публичный скандал. Как ранее сообщал УНИАН, народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что была "искусственно сформирована нерыночная стоимость нефти, которая заложена в исковые требования Укрнафты и в случае не уплаты сегодня, 18 сентября, Укртатнафтой установленного Верховным Судом судебного сбора, судебное производство будет закрыто и Укртатнафта должна уплатить Укрнафте 6,4 миллиарда гривень, которых у нее нет и не предвидится".

Нардеп также сообщил, что ввиду такой ситуации он уже направил депутатские обращения в Минобороны и Нафтогаз с требованием немедленно вмешаться в ситуацию с доведением до банкротства стратегического НПЗ, а также обязать Корецкого немедленно осуществить оплату судебного сбора с целью беспристрастного судебного разбирательства и вынесения законного окончательного решения по делу о "пропавшей" нефти.

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"Цена на нефть, которая указана в судебном иске, существенно превышает реальную рыночную стоимость. Если рыночная стоимость нефти в объеме 183 тысяч тонн составляла примерно 4,2 миллиарда гривень, то в иске указано 6,4 миллиарда гривен, что является явно завышенной ценой", - отметил ранее Кучеренко.

Как свидетельствуют данные из нового Постановления суда, Укртатнафта все же оплатила судебный сбор, вокруг которого ранее возник спор, который привел к остановке рассмотрения дела, когда Постановлением от 09.09.24, Верховный Суд предоставил 10 дней на устранение недостатков (уплату судебного сбора).

Напомним, что директором Укрнафты и Укртатнафты является Сергей Корецкий.