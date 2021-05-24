Таким образом к обращению были допущены болгарские облигации EUROHOLD BULGARIA AD.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) впервые в своей истории провела процедуру допуска ценных бумаг к обращению в Украине полностью в электронном формате.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии со ссылкой на члена НКЦБФР Максима Либанова.

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«Впервые Комиссией было принято решение о предоставлении административной услуги исключительно в электронном виде без предоставления регулятору каких-либо бумажных копий документов. Все необходимые документы были предоставлены официальным каналом связи в электронном виде с наложением электронной цифровой подписи заявителя. Комиссия провела все процедуры, связанные с предоставлением этой услуги, всего за две недели с момента поступления пакета документов», - цитирует пресс-служба его слова.

Отмечается, что таким образом к обращению были допущены болгарские облигации EUROHOLD BULGARIA AD.

Пресс-служба также сообщила, что сейчас к обращению на отечественном рынке капитала допущено 35 ценных бумаг иностранных эмитентов.

Облигации США

В апреле Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине казначейские облигации Соединенных Штатов Америки и акции иностранных инвестиционных фондов.

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Автор: Павел Степанец