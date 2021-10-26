Национальный банк Украины разработал и презентует проект концепции построения в Украине системы мгновенных платежей.
Как сообщила пресс-служба регулятора, это современный инновационный тренд, в который вовлечены банки и финтех-компании по всему миру.
"Главной целью создания этой системы является предоставление возможности украинским пользователям делать быстрые и дешевые переводы и платежи со счета на счет с помощью удобных, современных и инновационных каналов доступа и методов инициирования платежных операций", - говорится в сообщении.
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Предполагается, что система будет иметь такие особенности:
- работает 24 часа в сутки и 365 дней в году;
- движение средств будет происходить между счетами пользователей;
- мгновенная доступность средств получателем для использования (кредитование счета получателя);
- инициирование операции с помощью мобильных приложений;
- использование QR-кода для удобного получения реквизитов платежа;
- использование механизма запроса на проведение платежа (request to pay).
Мгновенные платежи: что это
Мгновенные платежи – современный инновационный тренд, в который вовлечены банки и финтех-компании по всему миру.
Около 80 стран мира уже разработали собственные системы мгновенных платежей, в частности, некоторые страны имеют по две такие системы. Еще 10 стран анонсировали введение подобных систем.
Система мгновенных платежей – это система электронных розничных платежей, обрабатываемых в режиме реального времени, круглосуточно и в которой средства мгновенно доступны для использования получателем.
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