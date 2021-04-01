Увеличение пенсии зависит от зарплаты и продолжительности страхового стажа и определяется для каждого пенсионера индивидуально.

В Украине с 1 апреля стартует пересчет пенсии работающим пенсионерам, которые не попали под индексацию пенсий на 11% с 1 марта.

Это предусмотрено ст. 42 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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В Украине около 2,7 млн человек, которые продолжают работать, выйдя на пенсию (приблизительно каждый четвертый пенсионер). Но на повышение могут рассчитывать только около 2 млн из них.

Пенсия будет перерасчитана для тех работающих пенсионеров, кому она была назначена или перерасчитана до 1 апреля 2019 года — то есть два года назад и более.

Пенсию не пересчитают для приблизительно 700 тыс. пенсионеров, которые вышли на пенсию с 1 апреля 2019 года. Для них ближайший перерасчет запланирован не ранее апреля 2022 года.

Увеличение пенсии зависит от зарплаты и продолжительности страхового стажа и определяется для каждого пенсионера индивидуально. Пересчитываться будет именно «чистая пенсия», начисленная за годы стажа — без специальных доплат.

Формула расчета пенсии:

Пенсия = средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.

Трудовой стаж считается в процентах (1 год=1%), соответственно в него зачтут все время, которое лицо проработало с момента последнего перерасчета пенсии или выхода на пенсию.

Коэффициент заработка повлияет на увеличение пенсии в случае, если после выхода на пенсию выросла и зарплата работающего пенсионера.

Если работающий пенсионер теперь зарабатывает меньше, чем до выхода на пенсию, при перерасчете будет учтен только дополнительный стаж, а новая, более низкая зарплата, — нет.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Индексацию пенсий на 11% провели 1 марта.

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Автор: Елена Коваленко