В Украине с 1 апреля стартует пересчет пенсии работающим пенсионерам, которые не попали под индексацию пенсий на 11% с 1 марта.
Это предусмотрено ст. 42 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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В Украине около 2,7 млн человек, которые продолжают работать, выйдя на пенсию (приблизительно каждый четвертый пенсионер). Но на повышение могут рассчитывать только около 2 млн из них.
Пенсия будет перерасчитана для тех работающих пенсионеров, кому она была назначена или перерасчитана до 1 апреля 2019 года — то есть два года назад и более.
Пенсию не пересчитают для приблизительно 700 тыс. пенсионеров, которые вышли на пенсию с 1 апреля 2019 года. Для них ближайший перерасчет запланирован не ранее апреля 2022 года.
Увеличение пенсии зависит от зарплаты и продолжительности страхового стажа и определяется для каждого пенсионера индивидуально. Пересчитываться будет именно «чистая пенсия», начисленная за годы стажа — без специальных доплат.
Формула расчета пенсии:
Пенсия = средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.
Трудовой стаж считается в процентах (1 год=1%), соответственно в него зачтут все время, которое лицо проработало с момента последнего перерасчета пенсии или выхода на пенсию.
Коэффициент заработка повлияет на увеличение пенсии в случае, если после выхода на пенсию выросла и зарплата работающего пенсионера.
Если работающий пенсионер теперь зарабатывает меньше, чем до выхода на пенсию, при перерасчете будет учтен только дополнительный стаж, а новая, более низкая зарплата, — нет.
Госбюджет-2021 и пенсии
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.
- Индексацию пенсий на 11% провели 1 марта.
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