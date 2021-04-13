По словам генсека ООН, сейчас наблюдается худшая рецессия за 90 лет.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительства стран рассмотреть возможность введения для бизнесменов, которые значительно заработали в период пандемии, налога "солидарности".

Об этом он заявил во время выступления по случаю открытия экономического форума в США.

Читайте такжеВ НБУ рассказали, сколько денег Минфин одолжил в госбюджет с начала годаГутерреш подчеркнул, что сейчас наблюдается "худшая рецессия за 90 лет. И кризис еще далек к завершению".

"Последние отчеты показывают, что за последний год состояние самых богатых людей мира выросло на 5 триллионов долларов. Я настоятельно призываю правительства рассмотреть вопрос о ведении налога солидарности или налога на богатство для тех, кто получил прибыль во время пандемии, чтобы уменьшить крайнее неравенство", – сказал он.

В выступлении генсека ООН речь также шла о заметном обнищании отдельных слоев населения из разных стран мира на фоне пандемии коронавируса.

Около 120 миллионов людей оказались в нищете, а 255 миллионов рабочих мест, в том числе и полной ставки, были потеряны.

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Автор: Яна Ставская