В новый год с новыми силами: гривня пошла в рост

В первые дни нового года национальная валюта стала понемногу укрепляться после снижения под занавес 2020 года. Эксперты говорят о благоприятности базовых экономических факторов для гривни и предрекают ей в ближайшее время относительную стабильность.

Окончание драматического во многих отношениях 2020 года было немного нервным для гривни, однако после новогодних праздников ситуация успокоилась, и с каждым днем национальная валюта прибавляет на несколько копеек.

В последний месяц 2020 года гривня колебалась в пределах одной гривни, при этом продемонстрировав некоторое укрепление в середине декабря.

В начале последнего месяца прошлого года курс гривни по отношению к американской валюте достиг отметки в 28,63 грн/долл. Однако далее украинская валюта начала отвоевывать позиции, и уже к середине месяца доллар опустился ниже 28 гривен – минимальное его значение было на уровне 27,74 грн/долл. по официальному курсу. До конца месяца, впрочем, гривня все же несколько ослабла и закончила трудный 2020 год на уровне 28,27 грн/долл.

Несмотря на вызванный эпидемией коронавируса экономический кризис, гривня успешно прошла прошлый год.

Экономические эксперты считают, что в целом факторы, влияющие на курс гривни, были и остаются благоприятными.

По их словам, условия стабильности национальной валюты обеспечили рост цен на товары украинского экспорта на мировом рынке и восстановление спроса нерезидентов на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Кроме того, в декабре стало известно о начале работы долгожданной миссии Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by. Доверие к Украине со стороны международных финансовых партнеров всегда благоприятно влияет на курс национальной валюты по отношению к евро и доллару.

Благоприятные факторы

Ушедший год стал потрясением для мировой и национальной экономики в целом, но не для украинской денежной единицы.

Согласно прогнозам ведущих украинских экономистов, наступивший год для гривни обещает быть спокойным – курс национальной валюты ожидается на нынешнем уровне 28 грн/доллар США.

По словам главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, в начале года ожидается рост валютных поступлений экспортёров в результате резкого роста цен на сталь и зерно в последние месяцы 2020 года.

«Это, наряду с притоком иностранного капитала в государственные облигации, будет способствовать укреплению гривни. Но во второй половине года курс вернётся к отметке 28 грн/долл. из-за роста импорта», - сказала Белан.

Глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко отметил, что гривня поддерживается сильными внешними счетами.

«Высокая активность экспортеров и увеличение притока внешнего капитала будут способствовать умеренному усилению гривни в первом полугодии 2021 года. Дальнейший переход к дефициту текущего счета будет давить на курс во втором полугодии, и он должен закончить 2021 год в диапазоне 27,5-28 грн/долл.», - сказал Мартыненко.

Возвращение к росту

В первые дни 2021 года гривня вновь начала укрепляться после относительного предновогоднего снижения. По состоянию на 14 января украинская валюта по официальному курсу достигла уровня в 27,97 грн/долл.

Аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов в комментарии агентству УНИАН рассказал, что текущее укрепление гривни вызвано падением спроса на валюту со стороны импортеров и необходимостью экспортеров продавать валюту на межбанке. По его словам, ревальвация была бы сильнее, если бы не покупки Нацбанком валюты на межбанковском рынке.

Также Гойлов рассказал, что после привлечения Минфином на аукционе по продаже ОВГЗ 12 января почти 9 млрд гривен, внутренний долг Украины перевалил за 1 трлн гривен.

«Подобный рост вызван срывом сотрудничества с международными финансовыми организациями в прошлом году и необходимостью по этой причине искать финансирования у внутренних кредиторов. Данную задолженность Кабмин погашает в национальной валюте, на курс гривни влияет лишь спрос нерезидентов на ОВГЗ. Последние на межбанке продают валюту под их покупку. В конце прошлого года они возобновили свои покупки данного инструмента. Поэтому мы ожидаем дальнейший приток валюты от них», - сказал аналитик.

Гойлов отметил, что иная ситуация наблюдается в текущем году с внешним долгом.

«Украина должна выплатить МВФ 1,6 млрд долларов США, всего же кредиторам наша страна должна будет перечислить 15,5 млрд долларов. Украине по силам осуществить данные выплаты - к примеру, в прошлом сентябре мы выплатили более 2 млрд долларов одним платежом. Однако, без помощи международных финансовых организаций это будет весьма тяжело и приведет к девальвации национальной валюты», - сказал аналитик.

Важность сотрудничества с МВФ

По словам Гойлова, начало работы миссии МВФ в Украине и итоги ее деятельности будут в ближайшее время определяющими для курса гривни к евро и доллару США.

«До конца января по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,30. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,65», - сказал эксперт.

Аналитик Forex Club Андрей Шевчишин отметил, что курс гривни в среду, 13 января, проверял на прочность уровень 28 гривен за доллар, который накануне выстоял лишь благодаря НБУ, вышедшего с покупкой валюты.

«На рынке сохраняется значительный перевес продавцов валюты, что приводит к существенному укреплению гривни. Импортеры на рынке пассивны в связи с карантином. Спекулянты играют на ожиданиях укрепления гривны. При этом, важную роль на рынке играют нерезиденты, которые ориентируются на покупку ОВГЗ», - написал Шевчишин в своем блоге.

Аналитик также назвал важным фактором поддержки гривни начало работы миссии МВФ в Украине.

«В текущем году Украина должна перечислить Фонду около 1,6 млрд долларов плановых платежей. Из них 1,36 млрд долларов пойдет на погашение основной суммы долга и 260 млн долларов - на проценты. С учетом выплат по задолженности частного, а также межфирменного долга, общий объем платежей Украины в пользу нерезидентов в 2021 году составит около 15,5 млрд долларов», - отметил аналитик.

По мнению Шевчишина, наша национальная валюта вошла в стадию довольно активного роста и вскоре может укрепиться ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.

Глубина и сила укрепления будет зависеть от Национального банка, который остался единственным сильным покупателем на рынке, все участники которого ждут его выхода с покупкой, чтобы понять новый уровень торгов, считает аналитик.

Скорее всего, наступивший год не принесет гривне серьезных испытаний в случае проведения властями здоровой и взвешенной экономической политики на пути к восстановлению после кризиса. Если, конечно, 2021 не принесет нам очередную неожиданность – после событий ушедшего года нужно быть готовыми к самым неожиданным катаклизмам.

Екатерина Жирий

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