Национальный банк в апреле повысил учетную ставку до 7,5% годовых после повышения ее до 6,5% в марте.

Решение Национального банка повысить учетную ставку для сдерживания инфляции до 7,5% годовых обусловило повышение ставок по кредитам, однако процентные ставки по депозитам, напротив, продолжали снижаться.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

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"Начиная с марта 2021 года НБУ задействовал инструмент повышения учетной ставки для сдерживания инфляции. С 5 марта учетная ставка была повышена до 6,5% годовых, а с 16 апреля еще на 1,0 процентный пункт до 7,5% годовых. Это решение сразу обусловило повышение ставок по кредитам, однако процентные ставки по депозитам, напротив, продолжали снижаться", - отметил Данилишин.

Глава Совета НБУ подчеркнул, что повышение учетной ставки уже повлияло на удорожание кредитного ресурса для бизнеса, результатом чего будет дальнейшее сужение экономической деятельности, сокращение рабочих мест и снижение уровня доходов и сбережений населения.

"Это будет отделять экономику от инфляционной стабильности, поскольку будет продуцировать новые структурные дисбалансы и немонетарные инфляционные эффекты", - отметил Данилишин.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

Национальный банк Украины в апреле повысил учетную ставку до 7,5% годовых после повышения ее до 6,5% в марте.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

В июне Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 7,5% годовых.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

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Автор: Богдан Слуцкий