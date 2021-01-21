По прогнозу НБУ, в 2021 году экономика почти наверстает потери от коронакризиса, и ВВП Украины вырастет на 4,2%.

Падение экономики в 2020 году было значительно меньшим, чем ожидалось, а в 2021 и в последующие годы она будет расти на уровне около 4%.

Об этом говорится в материалах Национального банка Украины.

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Согласно документу, в 2020 году темп снижения реального ВВП, по оценкам регулятора, составил 4,4%, что меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе (6%).

«Экономика Украины достаточно быстро восстанавливалась во втором полугодии. После прохождения жесткой фазы карантина падение ВВП замедлилось до 3,5% в годовом выражении в III квартале, этот тренд сохранился и в IV квартале. Усиление карантина в ноябре имело незначительное влияние на деловую активность», - сказано в документе.

Отмечается, что быстрое восстановление экономики обусловлено, прежде всего, ростом внутреннего потребления. Увеличение доходов и расходов бюджета поддерживает потребление на высоком уровне. Так, розничная торговля в IV квартале продолжала стремительно расти. Наращивание текущих расходов бюджета на инфраструктуру, прежде всего, на дорожные ремонты, а также здравоохранение, улучшило динамику ВВП. При этом инвестиционная активность бизнеса оставалась низкой.

По прогнозу НБУ, в 2021 году экономика почти наверстает потери от коронакризиса - ВВП Украины вырастет на 4,2% и продолжит расти стремительными темпами - около 4% в 2022-2023 годах.

«Главным двигателем будет оставаться устойчивый внутренний спрос, обусловленный дальнейшим увеличением реальных доходов граждан. Уменьшение неопределенности относительно развития пандемии будет способствовать восстановлению инвестиционной активности», - сказано в материалах регулятора.

Также ожидается, что профицит текущего счета в 2020 году достигнет одного из самых высоких уровней в истории Украины - 4,8% ВВП. Однако в 2021-2023 годах текущий счет платежного баланса вернется к дефициту.

Предыдущие показатели

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

По итогам 11 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивало уменьшение объемов ВВП на уровне 4,7%, что в целом соответствовало прогнозируемой тенденции.

29 декабря 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

11 января 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало падение ВВП Украины на 3% по итогам первого квартала 2021 года.

13 января 2021 года в Минэкономики рассказали, что ждет ВВП Украины в 2021 году.

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Автор: Екатерина Жирий