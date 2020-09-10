В МВФ пока не могут назвать дату приезда в Украину миссии.

Международный валютный фонд (МВФ) пока не определился с датой приезда в Украину миссии по пересмотру действующей 18-месячной программы stand-by с запланированным финансированием в около 5 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил представитель МВФ Джерри Райс.

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«Я не могу назвать дату миссии по первому пересмотру», - сказал он.

Также Райс сообщил, что сохранение независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) является предварительным условием текущей программы поддержки МВФ.

Хронология событий

9 сентября 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что до конца года Украина получит запланированные транши кредита от Международного валютного фонда, так как выполняются все структурные маяки, предусмотренные программой МВФ.

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда.

МВФ должен провести первый обзор выполнения Украиной 18-месячной программы сотрудничества stand-by ориентировочно в сентябре.

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что до конца года Украина получит запланированные транши кредита от Международного валютного фонда, так как выполняются все структурные маяки, предусмотренные программой МВФ.

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Автор: Павел Степанец