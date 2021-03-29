По словам Марченко, среди невыполненных обязательств, в частности, наказание за недостоверное декларирование.

Международный валютный фонд не дает денег Украине из-за того, что наша страна не выполнила некоторые обязательства, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в интервью одному из телеканалов.

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«МВФ не дает денег, поскольку мы, к сожалению, как страна (я сейчас не говорю про власть, поскольку есть разные ветви власти) нарушили некоторые обязательства, которые были взяты в предыдущие годы, и мы должны восстановить эти решения», - отметил Марченко.

По его словам, среди таких невыполненных решений - наказание за недостоверное декларирование.

«Сейчас как раз идет процесс обсуждения, что необходимо проголосовать Верховной Раде, чтобы это решение было восстановлено. Также МВФ говорит о восстановлении независимости и доверия к НАБУ», - подчеркнул министр.

По словам Марченко, следующий вопрос - судебная система и Высший совет правосудия, а также рынок газа и электричества.

«Это уже обязательства, которые мы подписали в меморандуме, которые мы на себя взяли», - добавил министр.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by работала в Украине с 11 января по 12 февраля 2021 года. Работа миссия завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

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Автор: Богдан Слуцкий