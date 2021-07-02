Изменение курса связано с высокими мировыми ценами на основные группы товаров украинского экспорта.

Курс гривни в июле может снова опуститься до 27 грн/долл., дальнейшего снижения курса можно ожидать только при сохранении темпов инфляции.

Об этом сообщил аналитик компании Alpari Максим Пархоменко в комментарии УНИАН.

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«В июле гривня сохраняет потенциал к укреплению и сможет еще раз протестировать отметку в 27,00 в паре с долларом и 31,50 в паре с евро. Ниже этой отметки будет действовать НБУ, который будет скупать излишки гривни. Ожидать снижения курса можно только при сохранении темпов инфляции», - сообщил эксперт.

Он отметил, что в первом полугодии инфляция продолжила набирать обороты, и Нацбанк, пытаясь ее сдержать, позволил курсу гривни опуститься до 27,00 грн/долл.

«Такое снижение наиболее благоприятно влияет на экономику. Оно не снижает уровень потребления и позволит немного замедлить инфляцию, и в то же время особо не вредит экспортерам», - подчеркнул Пархоменко.

Аналитик отметил, что в июне гривня продолжала своё укрепление, и в какой-то момент курс доллара опустился ниже 27,00 грн/долл., а по итогам месяца по официальному курсу НБУ доллар подешевел на 1,2% - с 27,50 до 27,18 грн/долл. Курс евро за это же время снизился на 3,3% - с 33,39 до 32,30 грн. Более сильное укрепление гривни против евро было связано со снижением курса евро на мировых рынках.

По словам Пархоменко, укрепление гривни связано с благоприятной внешней конъюнктурой и высокими мировыми ценами на основные группы товаров украинского экспорта - руду, металлы и аграрную продукцию. Также отмечается повышенный спрос со стороны нерезидентов на облигации внутреннего госзайма и еврооблигации, что позволяет гривне устойчиво удерживать свои позиции.

«В то же время объем импорта и потребления пока не восстановился к доковидному периоду. Это приводит к снижению спроса со стороны импортеров и не приводит к покупкам доллара на межбанке. Такой тандем и укрепляет гривню. Ранее рост гривни сдерживал НБУ, который скупал излишек валюты с рынка. Но начиная с мая, ситуация начала меняться», - сообщил эксперт.

Курс Нацбанка

Национальный банк Украины на пятницу, 2 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,38 грн/долл., то есть гривня ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий