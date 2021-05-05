С прошлой среды по нынешнюю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился на 0,1%.

Украинская гривня на текущей неделе незначительно подорожает по отношению к доллару - до уровня около 27,70 грн/долл. на межбанковском и 27,60/28,80 грн/долл. на наличном валютном рынке, считает старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

Как говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН, за минувшую неделю, включающую длинные выходные, курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка, а спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

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"С прошлой среды по нынешнюю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился на 0,1%. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились также на 0,1%. Средний курс покупки наличного доллара в банках упал на 0,04%, а средний курс продажи наличного доллара в банках за прошлую неделю не изменился", - констатировал эксперт.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на среду, 5 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,73 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий